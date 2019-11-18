Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения

Россияне менее чем за 24 часа пожертвовали €1 млн на восстановление культурного наследия Венеции, пострадавшего наводнения. Об этом заявил итальянский посол в России Паскуале Терраччано, передает агентство ANSA.
По его словам, 19 ноября в посольстве Италии в Москве будет запущена кампания солидарности концертом российского маэстро и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
В пресс-службе итальянской дипмиссии сообщили «РИА Новости», что сбор пожертвований прошел при поддержке Гергиева, который ранее встретился с Терраччано. Они обсудили произошедшее, после чего дирижер пообещал оказать поддержку инициативе Министерства иностранных дел Италии по сбору средств для пострадавшего от наводнения города.
Как отметили в посольстве, пока к сбору денег были привлечены российские топ-менеджеры, а сбор пожертвований для широкой публики будет запущен во вторник, 19 ноября.