Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения

В итальянском посольстве сообщили, что эту сумму, в частности, пожертвовали российские топ-менеджеры. Сбор средств для широкой публики будет запущен 19 ноября

Площадь Сан-Марко в Венеции (Фото: Алессандро Рота / РИА Новости)

Россияне менее чем за 24 часа пожертвовали €1 млн на восстановление культурного наследия Венеции, пострадавшего наводнения. Об этом заявил итальянский посол в России Паскуале Терраччано, передает агентство ANSA.

По его словам, 19 ноября в посольстве Италии в Москве будет запущена кампания солидарности концертом российского маэстро и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

В пресс-службе итальянской дипмиссии сообщили «РИА Новости», что сбор пожертвований прошел при поддержке Гергиева, который ранее встретился с Терраччано. Они обсудили произошедшее, после чего дирижер пообещал оказать поддержку инициативе Министерства иностранных дел Италии по сбору средств для пострадавшего от наводнения города.

Как отметили в посольстве, пока к сбору денег были привлечены российские топ-менеджеры, а сбор пожертвований для широкой публики будет запущен во вторник, 19 ноября.