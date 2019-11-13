Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции

Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции

Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.

78-летний мужчина пытался перезапустить электрический насос в своем затопленном доме, но в этот момент его ударило током. Второй мужчина скончался у себя дома.

ANSA отмечает, что уровень воды достиг 187 см. Таким образом, наводнение стало вторым по силе после рекордного подъема воды в 1966 году. Тогда вода поднималась до 194 см.

По данным телеканала TGCOM24, 13 ноября все школы в городе закрыли.