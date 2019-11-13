Исторический центр Венеции полностью затопило из-за проливного дождя

Уровень воды в Венеции поднялся до рекордной отметки в 187 см из-за обрушившейся на город непогоды, весь исторический центр затоплен. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что площадь Святого Марка находится полностью под водой, уровень которой уже достиг один метр. Также затоплен одноименный собор, повреждена его часть, накануне отреставрированная мрамором.

Мэр города Луиджи Бруньяро в своем Twitter назвал ситуацию «драматичной» и сообщил, что наводнение оставит «неизгладимые следы» на облике Венеции. Градоначальник добавил, что намерен созывать экстренное заседание для объявления режима ЧС.

В прошлом году в Венеции из-за штормового ветра также произошло сильнейшее за последние годы наводнение, в результате чего 70% города оказалось затоплено.