В кабмине ответили на предложение ОНФ сократить время продажи спиртного

В кабмине ответили на предложение ОНФ сократить время продажи спиртного

Обращение с такой инициативой к правительству страны носит «избыточный характер», заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов. По его словам, вопрос успешно регулируют власти регионов

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) ужесточить решением правительства ограничение на продажу спиртного в вечернее время направлено не по адресу, этот вопрос успешно регулируют власти регионов страны, заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

«Обращение в адрес правительства РФ носит избыточный характер, поскольку каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта РФ. В некоторых регионах руководители давно это сделали», — сказал Осипов (цитата по ТАСС).

Ранее ОНФ предложил установить на федеральном уровне запрет на розничную продажу спиртного после 22:00 по местному времени. При этом за властями регионов сохранится право еще сильнее ограничивать время продажи.

Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин заверил, что инициативу уже поддержали в Минздраве.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев назвал дополнительное ограничение времени продажи алкоголя способом снизить уровень преступности в ночное время. В то же время глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз назвал идею непродуманной.