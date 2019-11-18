Эксперты оценили инициативу ОНФ о сокращении времени продажи алкоголя

Сокращение времени продажи алкоголя повлияет только на работу нелегального бизнеса. Об этом РБК заявил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя идею Общероссийского народного фронта о федеральном запрете на продажу алкоголя в магазинах после 22 часов.

«Это непродуманная инициатива. В реальности никакого смысла в сокращении продаж на час нет», — убежден Дробиз.

По его мнению, во многих регионах, где ужесточили время продажи алкоголя, властям приходится бороться с заведениями, которые формально выдают себя за общепит и в ночное время торгуют алкоголем.

В то же время руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что сокращение времени продажи алкоголя приведет к сокращению ночных преступлений — ДТП, бытовых конфликтов и др. «Если идти комплексно, последовательно, шаг за шагом в этом направлении, то это нормальная и действенная мера», — считает он.