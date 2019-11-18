Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства. После указанного срока будет рассмотрен вопрос об окончательном лишении аккредитации.

«Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции», — говорится в сообщении.

Документ с экспертизой песен Крида появился в конце октября. Специалисты сочли, что его творчество содействует «разрушению традиционных ценностей, преемственности поколений и разрушению государственных устоев». По мнению экспертов, Крид является ярким представителем «антироссийской субкультуры рэперов», которая несет «антиценности» сатанизма.

Кроме того, в документе указали на схожесть псевдонима «Крид» и слова «Кривда», которое является «синонимом лжи, антонимом правды и истины».

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