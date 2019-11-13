ФСБ изъяла из работавшего в даркнете магазина наркотики на 650 млн руб.

ФСБ изъяла из работавшего в даркнете магазина наркотики на 650 млн руб.

При обысках в 11 регионах сотрудники ведомства изъяли 440 кг наркотических средств, среди которых МДМА, a-PVP, мефедрон и гашиш. Семь сотрудников даркнет-магазина задержаны

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которое занималось продажей наркотиков в подпольном интернет-магазине (даркнет). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Операция проводилась на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей. Из незаконного оборота было изъято 440 кг наркотических средств, в частности МДМА, a-PVP, мефедрона и гашиша. Общая стоимость наркотиков оценивается в 650 млн руб.

Семь курьеров магазина были задержаны с поличным при перевозке наркотиков. Двое из них доставляли особо крупные партии (от 150 до 300 кг) из Москвы и Санкт-Петербурга в крупные населенные пункты Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Остальные отвечали за оптовый сбыт запрещенных наркотических веществ (от 3 до 50 кг).

В отношении задержанных возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). В настоящее время они находятся под стражей.