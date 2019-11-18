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В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей
Из-за некорректной работы комплексов «Стрит Фалькон», следящих за соблюдением правил остановки, могут быть оштрафованы водители, которые остановились вынужденно — из-за ДТП или очереди на парковку, отметил парламентарий
Дорожная камера «Стрит Фалькон» (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщают «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Комплексы «Стрит Фалькон» внешне похожи на уличные фонари, они применяются в столице с 2018 года. В первую очередь они следят за соблюдением правил остановки и стоянки. Комплексы мгновенно фиксируют остановку на обочине, после чего автовладельцы получают штраф на 3 тыс. руб. Как уточняет «Коммерсантъ», в настоящий момент в разных районах Москвы используется 258 таких камер.

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В своем обращении Лысаков сравнил комплексы с расстановкой капканов на водителей и заявил, что те не могут распознать движение автомобиля с малой скоростью или определить реальную причину остановки. Таким образом, отметил он, штрафы могут получить водители, которые остановились в том числе из-за ДТП или очереди на парковку, пишет газета. Кроме того, указал депутат, зона действия комплексов «Стрит Фалькон» не обозначена табличкой «Фотовидеофиксация», которая ставится перед обычными дорожными камерами.

«Москвичи заявляют, что непродуманные решения департамента транспорта делают некомфортной городскую среду», — говорится в письме парламентария. Он также заявил, что «Стрит Фалькон» служит не безопасности, а «целям наполнения бюджета и обогащения ООО «ДатаЛайн», которое ставило комплексы.

Лысаков отмечает, что в столице «накапливается критическая масса протестных настроений» против внедрения комплексов. «Вопрос тотальной коммерциализации организации дорожного движения давно перешел в политическую плоскость. Циничное ущемление публичных интересов обязательно будет использовано в повестке оппозиции всех видов», — считает зампред думского комитета.

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В письме Лысаков также указывает, что обращался в Генпрокуратуру по поводу сложившейся ситуации, однако получал из ведомства «формальные отписки». Депутат попросил Вайно поручить привлечь к оценке аргументов, предоставленных им в прокуратуру, независимых экспертов. ТАСС приводит ответ надзорного ведомства на одно из обращений Лысакова от 9 июля 2018 года. В нем говорится, что правительство Москвы приняло решение об установке камер в форме уличных фонарей «в целях сохранения исторического облика города».

Как сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе столичного дептранса, комплексы согласованы с МВД и полностью соответствуют законодательству. Там отметили, что автомобилист может обжаловать решение о неправомерном штрафе, и постановление будет отменено. Комментируя претензию Лысакова об отсутствии предупреждающих табличек перед комплексами, ведомство отметило, что эта рекомендация ГОСТа необязательна к выполнению. Ведомство также указало, что после установки комплексов, которые располагаются в местах, где чаще всего нарушаются правила, количество нарушений значительно сократилось.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, дорожные камеры
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