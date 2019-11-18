В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Из-за некорректной работы комплексов «Стрит Фалькон», следящих за соблюдением правил остановки, могут быть оштрафованы водители, которые остановились вынужденно — из-за ДТП или очереди на парковку, отметил парламентарий

Дорожная камера «Стрит Фалькон» (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщают «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Комплексы «Стрит Фалькон» внешне похожи на уличные фонари, они применяются в столице с 2018 года. В первую очередь они следят за соблюдением правил остановки и стоянки. Комплексы мгновенно фиксируют остановку на обочине, после чего автовладельцы получают штраф на 3 тыс. руб. Как уточняет «Коммерсантъ», в настоящий момент в разных районах Москвы используется 258 таких камер.

В своем обращении Лысаков сравнил комплексы с расстановкой капканов на водителей и заявил, что те не могут распознать движение автомобиля с малой скоростью или определить реальную причину остановки. Таким образом, отметил он, штрафы могут получить водители, которые остановились в том числе из-за ДТП или очереди на парковку, пишет газета. Кроме того, указал депутат, зона действия комплексов «Стрит Фалькон» не обозначена табличкой «Фотовидеофиксация», которая ставится перед обычными дорожными камерами.

«Москвичи заявляют, что непродуманные решения департамента транспорта делают некомфортной городскую среду», — говорится в письме парламентария. Он также заявил, что «Стрит Фалькон» служит не безопасности, а «целям наполнения бюджета и обогащения ООО «ДатаЛайн», которое ставило комплексы.