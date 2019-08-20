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АЛРОСА ₽110 (+55,3%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
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В Госдуме предложили освободить водителей от части штрафов с камер

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий освобождение водителей от уплаты штрафов за нарушение ПДД, если эта информация не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты от фракции ЛДПР. Речь идет о внесении изменений в ст. 2.6.1 КоАП РФ (административная ответственность собственников транспортных средств).

Как следует из предложения парламентариев, информация о наложении штрафа на водителя должна быть размещена на портале госуслуг в личном кабинете пользователя в десятидневный срок со дня фиксации правонарушения. Если данные не появились, водителя могут освободить от ответственности. 

Авторы инициативы пояснили ТАСС, что среди водителей появилась тенденция получения уведомлений о наложении штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные два-три года назад. При этом нарушителям не направили экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях. 

В конце июля на сайте ГИБДД открылся интерактивный раздел, на котором можно посмотреть, где именно на дорогах установлены камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Ранее был опубликован подобный список с адресами всех дорожных камер в Москве.   

Теги: ПДД, Госдума, штрафы
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