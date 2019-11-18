СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака

Речь идет о Григории Цуркану, который в 2017 году был взят в Сирии в плен боевиками запрещенного в России «Исламского государства». Официальное свидетельство о гибели его семья получила только в мае 2019 года, пишет «Коммерсантъ»

Семья казака Григория Цуркану в мае 2019 года получила свидетельство о смерти военного, который до этого считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В 2017 году Цуркану, наемник ЧВК Вагнера, был взят в Сирии в плен боевиками запрещенного в России «Исламского государства». Его местонахождение и состояние по-прежнему неизвестны. По данным газеты, такая ситуация привела к тому, что родственники Цуркану столкнулись с «финансовыми и бытовыми трудностями». В частности, одна из дочерей военного долгое время не могла получить положенную ей часть пенсии Цуркану, так как юридически он считался живым.

В результате в мае 2019 года родственники получили свидетельство о смерти солдата, в котором было сказано, что он погиб 12 октября 2017 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Один из друзей Цуркану пояснил «Коммерсанту», что получение документа затянулось, так как семья пыталась найти военного как с помощью представителей Минобороны, так и с помощью людей, которые представились сотрудниками ЧВК Вагнера. Однако обнаружить мужчину или его останки не удалось.

По версии собеседника газеты, семья продолжает «надеяться на чудо», а документ получила для решения бытовых вопросов. Свидетельство, среди прочего, было успешно использовано в Домодедовского горсуде, который встал на сторону родственников в споре о пенсии отца для дочери Цуркану.