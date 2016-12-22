Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,54 EUR Нал. 68,77 67,74 USD Бирж. 56,43 -0,60 EUR Бирж. 67,86 -0,39 USD ЦБ. 57,00 +0,12 EUR ЦБ. 68,06 +0,17 EUR/USD 1,20 +0,01 BTC/USD Бирж. 13341,33 -1548,44 MOEX 2246,45 +0,64% RTS 1248,75 +1,14% Brent 69,15 +0,07% DJIA 25571,22 +0,80% Nasdaq 7210,01 +0,79% FTSE 7762,94 +0,19%
Мать захваченного ИГ казака заявила о засекречивании его поисков военными
Лента новостей
«Дочка» «Роснефти» попросила суд Делавэра отклонить два иска против нее 00:03, Экономика Вероятности вместо гарантий: как снизить напряжение между США и Россией 00:01, Мнение Последний шанс Меркель: почему затянулись коалиционные переговоры 00:01, Политика В Киеве отвергли подозрения в причастности к атаке на базы России в Сирии 11 янв, 23:48, Политика Глава Минфина США заявил о работе над новым санкционным списком по России 11 янв, 23:47, Политика Компания Брэнсона успешно испытала космолет для туристов 11 янв, 23:35, Технологии и медиа Берлускони поддержал слова Денев о праве мужчин «приставать к женщинам» 11 янв, 23:26, Общество ДНР частично осталась без сотовой связи и обвинила в аварии Украину 11 янв, 22:58, Политика США заявили о непричастности к атаке дронов на Хмеймим 11 янв, 22:46, Политика Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 11 янв, 22:36, РБК и МегаФон Самый возрастной футболист в истории продлил контракт со своим клубом 11 янв, 22:35, Спорт В больнице остался последний пострадавший при взрыве в «Перекрестке» 11 янв, 22:30, Общество На Украине призвали взять русский язык под «филологический контроль» 11 янв, 22:29, Общество Путин поддержал консервативный подход Центробанка к криптовалютам 11 янв, 22:18, Технологии и медиа В ВМС Украины ответили на слова Путина о возвращении кораблей из Крыма 11 янв, 22:12, Политика ФАС смягчила планы по борьбе с картелями после критики от бизнеса 11 янв, 21:46, Экономика Путин рассказал о своих новогодних праздниках 11 янв, 21:46, Общество В штаб Путина вошли пять представителей «Единой России» 11 янв, 21:36, Политика Нефть Brent подорожала до рекордного за три года уровня 11 янв, 21:29, Бизнес Глава МЧС заявил о самом низком за 20 лет числе ЧП в новогодние праздники 11 янв, 21:19, Общество СПЧ призвал не политизировать ситуацию с главой чеченского «Мемориала» 11 янв, 21:16, Общество В посольстве США объяснили включение России в список опасных стран 11 янв, 21:12, Политика Путин поддержал идею создания звания «Заслуженный журналист России» 11 янв, 20:54, Общество Путин заявил о готовности передать Украине военные корабли и самолеты 11 янв, 20:51, Политика Ремонт дороги к приезду Путина объяснили хорошей погодой 11 янв, 20:43, Общество Курс доллара к рублю упал до минимума с июня 11 янв, 20:32, Деньги Украинские телеканалы проверят из-за новогодних показов советских фильмов 11 янв, 20:29, Общество Путин назвал провокацией атаку беспилотниками базы Хмеймим 11 янв, 20:29, Политика
Мать захваченного ИГ казака заявила о засекречивании его поисков военными
Война в Сирии, 11 янв, 19:53
0
Мать захваченного ИГ казака заявила о засекречивании его поисков военными
Минобороны засекретило поиски захваченного боевиками в Сирии россиянина Григория Цуркану, сообщила его мать. Ранее она рассказывала, что родственникам попавшего в плен казака сообщили о его смерти
Григорий Цуркану (Фото: Directorate 4 / Telegram)

Мать плененного боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» казака Григория Цуркану Валентина рассказала о том, что Минобороны прислало родственникам россиянина документ, в котором говорится, что поиски Цуркану засекречены. Об этом она сообщила телеканалу «Дождь».

Письмо, по словам родственницы попавшего в плен россиянина, было прислано ей в ответ на обращение, которое она направила в министерство после исчезновения сына. Копия этого документа, отмечает телеканал, есть в распоряжении «Дождя», он подписан «начальником отдела Минобороны Ю.Шульгиным».

В своем послании представитель военного ведомства отмечает, что Цуркану не был штатным военнослужащим российской армии и не привлекался к выполнению боевых задач (ранее знакомые казака утверждали, что он работал в ЧВК Вагнера). В сентябре прошлого года, как говорится в послании Минобороны, Цуркану взяли в плен террористы. В связи с этим «органы государственной власти в пределах своей компетенции принимают соответствующие меры для возвращения россиянина на родину», пишет представитель ведомства и отмечает, что «сведения о конкретных мероприятиях, проводимых министерством составляют государственную тайну».

РБК направил в Минобороны запрос.

СМИ узнали об уведомлении родителей плененного ИГ казака о его смерти
Общество

17 декабря 2017 года Валентина Цуркану рассказала «Дождю» о том, что в начале зимы к ней домой пришел мужчина, представившийся представителем ЧВК Вагнера. Тогда, по ее словам, родителям плененного казака он сообщил о смерти Цуркану от ранений. Другой россиянин, Роман Заболотний, который был взят в плен вместе с казаком, по информации члена военной компании, был убит. Однако этим сведениям Цуркану не поверила и направила письмо в Минобороны, в котором попросила разъяснить, жив ли ее сын.

Депутат рассказал о переговорах по выдаче плененных ИГ казаков
Политика

О том, что Цуркану и Заболотний оказались в плену в Сирии, стало известно в начале октября прошлого года. Тогда на сайте связанного с террористами издания Amaq News Agency появилась видеозапись, на которой оба рассказывали о своем пленении. В Минобороны информацию о том, что боевики взяли в плен военнослужащих из России, опровергли. Брат Цуркану Роман в тот же день рассказал, что его родственник действительно не служил Минобороны. В Сирии, по его словам, казак находился в составе ЧВК Вагнера. Наемником ЧВК также являлся Заболотний, пояснил РБК его друг.

5 октября 2017 года в Госдуме заявили о казни Цуркану и Заболотнего, однако 30 ноября ​зампред комитета нижней палаты парламента по СНГ, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Водолацкий рассказал РБК, что и Цуркану, и Заболотний, предположительно, живы.​ За день до этого о том, что оба россиянина могут вернуться в Россию в результате обмена пленными, со ссылкой на неназванный источник сообщил ростовский портал «Монависта».​

Автор: Евгения Маляренко.
При участии: Дмитрий Окрест.
Теги: Сирия , боевики «Исламского государства»
Главное
Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном Политика
Материалы по теме
СМИ узнали об уведомлении родителей плененного ИГ казака о его смерти Общество
Депутат рассказал о переговорах по выдаче плененных ИГ казаков Политика
Брат опознал на видео плененного в Сирии «российского солдата» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.