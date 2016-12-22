Мать захваченного ИГ казака заявила о засекречивании его поисков военными

Минобороны засекретило поиски захваченного боевиками в Сирии россиянина Григория Цуркану, сообщила его мать. Ранее она рассказывала, что родственникам попавшего в плен казака сообщили о его смерти

Григорий Цуркану (Фото: Directorate 4 / Telegram)

Мать плененного боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» казака Григория Цуркану Валентина рассказала о том, что Минобороны прислало родственникам россиянина документ, в котором говорится, что поиски Цуркану засекречены. Об этом она сообщила телеканалу «Дождь».

Письмо, по словам родственницы попавшего в плен россиянина, было прислано ей в ответ на обращение, которое она направила в министерство после исчезновения сына. Копия этого документа, отмечает телеканал, есть в распоряжении «Дождя», он подписан «начальником отдела Минобороны Ю.Шульгиным».

В своем послании представитель военного ведомства отмечает, что Цуркану не был штатным военнослужащим российской армии и не привлекался к выполнению боевых задач (ранее знакомые казака утверждали, что он работал в ЧВК Вагнера). В сентябре прошлого года, как говорится в послании Минобороны, Цуркану взяли в плен террористы. В связи с этим «органы государственной власти в пределах своей компетенции принимают соответствующие меры для возвращения россиянина на родину», пишет представитель ведомства и отмечает, что «сведения о конкретных мероприятиях, проводимых министерством составляют государственную тайну».

РБК направил в Минобороны запрос.

17 декабря 2017 года Валентина Цуркану рассказала «Дождю» о том, что в начале зимы к ней домой пришел мужчина, представившийся представителем ЧВК Вагнера. Тогда, по ее словам, родителям плененного казака он сообщил о смерти Цуркану от ранений. Другой россиянин, Роман Заболотний, который был взят в плен вместе с казаком, по информации члена военной компании, был убит. Однако этим сведениям Цуркану не поверила и направила письмо в Минобороны, в котором попросила разъяснить, жив ли ее сын.

О том, что Цуркану и Заболотний оказались в плену в Сирии, стало известно в начале октября прошлого года. Тогда на сайте связанного с террористами издания Amaq News Agency появилась видеозапись, на которой оба рассказывали о своем пленении. В Минобороны информацию о том, что боевики взяли в плен военнослужащих из России, опровергли. Брат Цуркану Роман в тот же день рассказал, что его родственник действительно не служил Минобороны. В Сирии, по его словам, казак находился в составе ЧВК Вагнера. Наемником ЧВК также являлся Заболотний, пояснил РБК его друг.

5 октября 2017 года в Госдуме заявили о казни Цуркану и Заболотнего, однако 30 ноября ​зампред комитета нижней палаты парламента по СНГ, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Водолацкий рассказал РБК, что и Цуркану, и Заболотний, предположительно, живы.​ За день до этого о том, что оба россиянина могут вернуться в Россию в результате обмена пленными, со ссылкой на неназванный источник сообщил ростовский портал «Монависта».​