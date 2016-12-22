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Министр просвещения встала на защиту не сдавших математику учителей
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Министр просвещения встала на защиту не сдавших математику учителей
Общество, 16:30
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Министр просвещения встала на защиту не сдавших математику учителей
Министр просвещения России заявила, что считает некорректным исследование, в результате которого учителя-предметники получили неудовлетворительные оценки по математике и информатике
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Министр Ольга Васильева прокомментировала результаты исследования Рособрнадзора, показавшего, что почти половина учителей не справилась с задачами по таким предметам как «Математика и информатика», а также «Основы духовно-нравственной культуры народов России». По ее словам, появившиеся данные – результаты незаконченного исследования, сообщает агентство ТАСС.

«Мое глубочайшее убеждение, что исследование некорректно от начала и до конца», - заявила Васильева в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале. Министр объяснила свою позицию тем, что сомневается в социологическом успехе опроса.

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Васильева также напомнила, что в 2012 году в России была принята концепция математического образования. «Мои коллеги-учителя - 67,5% - прошли переподготовку в рамках этой концепции», - отметила министр.

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Рособрнадзор, который в начале ноября опубликовал результаты своего исследования, указывал, что оценка компетенций учителей-предметников проводилась на основании материалов, которые разрабатывались по заказу Минобрнауки. Они предусматривают не только проверку знаний по предмету, но и умение решать методические задачи, а также оценивать работы учащихся.

Глава ведомства Сергей Кравцов при этом предлагала «спокойно проанализировать» полученные результаты и сделать «соответствующие выводы». «Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности», — сказал он.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Ольга Васильева , Рособрнадзор
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