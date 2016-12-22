Васильева ответила Грефу о математических школах как пережитке прошлого

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что узкоспециализированные математические школы должны оставаться. Об этом она сказала РБК, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что такие школы — это пережиток прошлого.



«Я приведу цифры, которые говорят ярче, чем любая моя цитата или уважаемого Германа Оскаровича [Грефа]», — сказала она. Васильева сообщила, что специализированные центры по подготовке математиков действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. «У нас за последние 10 лет наши студенческие команды по информатике и программированию были победителями в мире», — заметила министр просвещения. Глава министерства отметила, что согласно национальной стратегии и майским указам, в России должны быть созданы 15 математических центров.



Васильева также рассказала, что один преподаватель, а именно Сергей Рукшин, воспитал 80 чемпионов. «Его цитата, что российское образование — это прежде всего национальная безопасность, а на вопрос, как вы готовите гениев, он сказал, что в подготовке гениев нужно обращать внимание на три вещи: доска, тряпка, мел», — рассказала министр.



О том, что математические школы — это пережиток прошлого и они больше не нужны, Греф заявил во вторник, 16 октября, на форуме «Открытые инновации». По его словам, при развитии узких математических специальностей можно «попасть в ловушку», и сложится ситуация, как было с юристами и экономистами. Глава Сбербанка отметил, что необходимы люди «всех дарований и талантов». Греф сказал, что в данный момент нет недостатка в программистах и нужно готовить людей по другим специальностям.