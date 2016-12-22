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ГИБДД подсчитала количество жертв дорожных аварий в России с начала года
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ГИБДД подсчитала количество жертв дорожных аварий в России с начала года
Общество, 02:31
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ГИБДД подсчитала количество жертв дорожных аварий в России с начала года
В результате ДТП с начала года в России погибли 14,8 тыс. человек, рассказали в Госавтоинспекции. Еще более 174 тыс. — получили ранения. Основной причиной аварий глава ГИБДД назвал «пресловутый» человеческий фактор
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Госавтоинспекции назвали число погибших в России в результате дорожно-транспортных происшествий с начала года. Жертвами ДТП за этот период, по оценкам ГИБДД, стало 14,8 тыс. человек. Об этом в Госавтоинспекции рассказали ТАСС.​

«С начала года произошло более 136 тыс. ДТП», — отметили в ведомстве, добавив, что ранения в результате этих аварий получили 174 тыс. человек, еще 14,8 тыс. — погибли. За весь прошлый год, как напомнили в ГИБДД, количество жертв подобных происшествий составило чуть больше 19 тыс. человек.

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Основной причиной аварий на дорогах глава Госавтоинспекции Михаил Черников снова назвал «пресловутый человеческий фактор» (о нем как об основной причине ДТП еще в 2005 году говорил руководитель Федерального агентства по надзору в сфере транспорта Александр Нерадько). Именно он, как подчеркнул Черников, «несмотря на принимаемые усилия», до сих пор остается причиной большинства ДТП.

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«Самоуверенность, переоценка своих сил и надежда на везение приводят в итоге к авариям, совершенным в нетрезвом состоянии, с превышением скорости, выездом на встречную полосу», — отметил глава ГИБДД. Сохранить миллионы жизней на дорогах, по его мнению, можно «только общими усилиями».

Данные о количестве жертв и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в России Госавтоинспекция раскрыла ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Он традиционно пройдет в третье воскресенье ноября (в 2018 году эта дата выпадает на 18 ноября). Памятный день был установлен в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: ГИБДД , аварии
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