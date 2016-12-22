ГИБДД подсчитала количество жертв дорожных аварий в России с начала года

В результате ДТП с начала года в России погибли 14,8 тыс. человек, рассказали в Госавтоинспекции. Еще более 174 тыс. — получили ранения. Основной причиной аварий глава ГИБДД назвал «пресловутый» человеческий фактор

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Госавтоинспекции назвали число погибших в России в результате дорожно-транспортных происшествий с начала года. Жертвами ДТП за этот период, по оценкам ГИБДД, стало 14,8 тыс. человек. Об этом в Госавтоинспекции рассказали ТАСС.​

«С начала года произошло более 136 тыс. ДТП», — отметили в ведомстве, добавив, что ранения в результате этих аварий получили 174 тыс. человек, еще 14,8 тыс. — погибли. За весь прошлый год, как напомнили в ГИБДД, количество жертв подобных происшествий составило чуть больше 19 тыс. человек.

Основной причиной аварий на дорогах глава Госавтоинспекции Михаил Черников снова назвал «пресловутый человеческий фактор» (о нем как об основной причине ДТП еще в 2005 году говорил руководитель Федерального агентства по надзору в сфере транспорта Александр Нерадько). Именно он, как подчеркнул Черников, «несмотря на принимаемые усилия», до сих пор остается причиной большинства ДТП.

«Самоуверенность, переоценка своих сил и надежда на везение приводят в итоге к авариям, совершенным в нетрезвом состоянии, с превышением скорости, выездом на встречную полосу», — отметил глава ГИБДД. Сохранить миллионы жизней на дорогах, по его мнению, можно «только общими усилиями».

Данные о количестве жертв и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в России Госавтоинспекция раскрыла ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Он традиционно пройдет в третье воскресенье ноября (в 2018 году эта дата выпадает на 18 ноября). Памятный день был установлен в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН.