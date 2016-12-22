В Москве семь человек пострадали при столкновении автобуса с маршруткой
Общество, 14:11
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В Москве семь человек пострадали при столкновении автобуса с маршруткой
Маршрутное такси и автобус столкнулись на Щелковском шоссе в Москве, пострадали семь человек, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«У дома 85 на Щелковском шоссе столкнулись маршрутное такси и автобус, в результате пострадали семь человек, двое из которых несовершеннолетние», — сказали в пресс-службе.
В УГИБДД добавили, что пострадавшие госпитализированы, на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливают причины произошедшего.
Ранее агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщило, что автобус въехал в маршрутку, когда та стояла на остановке. По словам собеседника «РИА Новости» в экстренных службах столицы, в ДТП попал автобус маршрута №396.