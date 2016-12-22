В Ростовской области столкнулись более 10 автомобилей

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись 13 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Столкновение произошло на 1070-м км автодороги. Указывается, что, по предварительной информации, один человек погиб и один пострадал. Портал 161.ru со ссылкой на очевидцев уточняет, что на трассе образовалась пробка.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД передает, что массовое ДТП произошло также на участке трассы в Азовском районе. Там столкнулись шесть машин, включая четыре грузовика. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным регионального МЧС, 13 ноября в регионе ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отельных районах метель и гололед.

В конце октября в Липецке произошло ДТП с участием автобуса и нескольких автомобилей. В результате погиб один человек и восемь пострадали. По предварительным данным, причиной аварии стала гололедица.