WP рассказала о росте числа отказов от гражданства США из-за политики

Живущие за рубежом американцы стали чаще отказываться от гражданства США по политическим мотивам, особенно после победы Трампа на выборах. Также от паспорта США отказываются из-за налогового бремени

Посольство США а в Лондоне, Англия (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Американцы, проживающие за рубежом, стали чаще отказываться от гражданства родной страны по политическим причинам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на иммиграционных юристов и тех граждан, кто принял решение выйти из гражданства США.

По данным WP, ежегодно около 5–6 тыс. американцев за рубежом отказываются от американского паспорта. По словам юристов, чаще всего это связано с налогами (США обязывают граждан их платить даже при проживании за рубежом) и проблемами логистики, но теперь стало больше тех, у кого играет роль политика.

«Политика определенно стала чаще фигурировать в последнее время. Когда мы задаем вопрос «Почему сейчас?» — это стало одним из факторов», — рассказала юрист из Лондона Майя Бакли.

Газета поговорила с одним из живущих в Британии американцев, его имя не названо. Он рассказал, что направил заявку на отказ от гражданства после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и вот уже почти год ожидает решения — скоро заявление будет удовлетворено. WP отмечает, что процесс выхода из гражданства не бывает быстрым.

«Это правительство [Дональда Трампа] такое мстительное. Эта страна так изменилась по сравнению с той, которую я оставил», — сказал один из тех, кто принял решение отказаться от паспорта США.

В то же время отказаться от гражданства решила еще одна живущая в Британии американка. Подав заявку в посольство, она получила ответ: «В связи с беспрецедентным спросом на услуги по утрате гражданства мы не можем указать предполагаемое время ожидания записи на прием». Очереди возникли еще во времена пандемии COVID-19 из-за ограничений работы дипмиссий, уточняет WP.

Издание также приводит данные опроса международной налоговой консалтинговой компании Greenback, согласно которым с 2024 по 2025 год число проживающих за рубежом американских граждан, рассматривающих возможность отказа от гражданства, выросло с 30% до 49%. Из них 61% указали «налоги» в качестве одной из причин, далее — 51% — назвали «недовольство правительством США или политическим курсом».