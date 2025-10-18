 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Экс-главу ПАО «Россети Сибирь» арестовали за взятку

Бывшему главе ПАО «Россети Сибирь» и «Россети Томск» вменяют взятку в особо крупном размере. В прошлом году на взятке в 1,5 млн руб. был пойман его заместитель
Павел Акилин
Павел Акилин (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Бывший гендиректор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин арестован по подозрению во взяточничестве, сообщила пресс-служба красноярских судов. Решение принял Центральный районный суд Красноярска.

Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.

«Акилину П. Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 16 декабря 2025 года». — сказано в сообщении.

50-летний Акилин возглавлял «Россети Сибирь» с марта 2019-го по март этого года. В энергетической сфере работал с конца 1990-х. В 2005-2017 годах занимал руководящие должности по направлению экономики и финансов в Верхневолжском филиале ПАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Юга», ООО «Интер РАО — управление электрогенерацией» и др. С 2017-го стал работать в качестве замглавы ПАО «МРСК Сибири» (теперь это «Россети Сибирь»). С 2021-го также руководил «Россетями Томск» (полномочия прекратились тоже этой весной).

В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке
Политика

В прошлом году красноярское управление СК сообщило о возбуждении дела против замгендиректора «Россетей Сибири» по той же статье, что вменяют Акилину. «7 канал Красноярск» уточнял, что речь шла об Игоре Павлове.

СК рассказал, что в 2023-м «Россети Томск» и коммерческая организация заключили договор о строительстве четырех подстанций в Томской области. Замглавы «Россетей Томск» предложил передать ему взятку в 3 млн руб. «за ускорение и упрощение процесса приемки выполненных работ, а также за возможность в последующем участвовать в конкурсных процедурах». Глава подрядчика согласился с условиями, но сумму взятки удалось уменьшить в два раза. В августе 2024-го Павлов получил взятку через посредника и был задержан сразу после этого.

