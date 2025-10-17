 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке

В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке
Video

В Уфе чиновник госкомитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору с улыбкой встретил сотрудников ФСБ, которые задержали его на рабочем месте по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Ну, давно ждал! Устал!» — сказал чиновник перед тем, как ему надели наручники.

По версии следствия, летом 2024 года начальник отдела в сговоре с руководством ведомства получил 200 тыс. руб. от директора коммерческой компании, реконструировавшей объект капитального строительства. За эту сумму чиновники обещали обеспечить беспрепятственное подписание положительного заключения о соответствии объекта проектной документации и требованиям закона. Деньги передавались через начальника организационно-контрольного отдела Госкомитета.

Суд по ходатайству следователя отправил чиновника под стражу.

Как отметили в ведомстве, следствие продолжает устанавливать эпизоды возможной коррупции в Госкомитете Башкирии — по делу уже проходят бывшие и действующие сотрудники ведомства, а также взяткодатели и посредники из коммерческих структур.

За взятку на таможне гендиректору дали два года условно
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Антикоррупционное расследование в ведомстве стало публичным в декабре 2024 года, когда силовики задержали председателя Госкомитета Артура Давлетшина. По данным следствия, в структуре годами существовала схема получения взяток от бизнеса за согласование строительных объектов.

Задержания продолжились в феврале 2025 года: под подозрение попали заместители руководителя, начальники отделов и инспекторы. В даче взяток сотрудникам Госкомитета обвиняют крупных предпринимателей региона, среди них гендиректор «Агидель-ИнвестСтрой» Филюс Ишбулатов и руководитель сети медцентров «Меги» Андрей Тимофеев.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Башкирия Уфа чиновник взятка задержание Следственный комитет
Материалы по теме
Белгородского зампрокурора задержали по подозрению в получении взятки
Политика
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
Политика
Полковника Росгвардии арестовали за взятку от исполнителя госконтракта
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 18:59
Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог Политика, 18:54
В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке Политика, 18:54
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче ЦСКА — «Спартак» Спорт, 18:51
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Киев раскрыл условие Зеленского для встречи с Путиным Политика, 18:44
«СберСити» сократит выбросы на 1,43 млн углеродных единиц Тренды, 18:40
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Миллер назвал финансовое положение «Газпрома» стабильным и надежным Экономика, 18:38
На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв Общество, 18:35
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Роднина оценила шансы Валиевой успешно возобновить карьеру Спорт, 18:28