В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке

Video

В Уфе чиновник госкомитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору с улыбкой встретил сотрудников ФСБ, которые задержали его на рабочем месте по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Ну, давно ждал! Устал!» — сказал чиновник перед тем, как ему надели наручники.

По версии следствия, летом 2024 года начальник отдела в сговоре с руководством ведомства получил 200 тыс. руб. от директора коммерческой компании, реконструировавшей объект капитального строительства. За эту сумму чиновники обещали обеспечить беспрепятственное подписание положительного заключения о соответствии объекта проектной документации и требованиям закона. Деньги передавались через начальника организационно-контрольного отдела Госкомитета.

Суд по ходатайству следователя отправил чиновника под стражу.

Как отметили в ведомстве, следствие продолжает устанавливать эпизоды возможной коррупции в Госкомитете Башкирии — по делу уже проходят бывшие и действующие сотрудники ведомства, а также взяткодатели и посредники из коммерческих структур.

Антикоррупционное расследование в ведомстве стало публичным в декабре 2024 года, когда силовики задержали председателя Госкомитета Артура Давлетшина. По данным следствия, в структуре годами существовала схема получения взяток от бизнеса за согласование строительных объектов.

Задержания продолжились в феврале 2025 года: под подозрение попали заместители руководителя, начальники отделов и инспекторы. В даче взяток сотрудникам Госкомитета обвиняют крупных предпринимателей региона, среди них гендиректор «Агидель-ИнвестСтрой» Филюс Ишбулатов и руководитель сети медцентров «Меги» Андрей Тимофеев.