В администрации Нефтеюганска прошли обыски

В администрации Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ХМАО), прошли обыски.

«Действия правоохранительных органов проводятся в соответствии с действующим законодательством. Администрация города Нефтеюганска взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий. Органы местного самоуправления работают в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы СУ СКР по ХМАО и правительства региона.

По данным источников Ura.ru и Baza, обыски связаны с расследованием в отношении первого замглавы города Павла Гусенкова. Уральский портал пишет, что его подозревают в превышении должностных полномочий, телеграм-канал связывает его дело с продажей муниципальных активов и недвижимости без аукциона по минимальной цене.

Как пояснил источник Ura.ru, претензии к Гусенкову связаны с продажей недвижимости комбината питания, сети муниципальных аптек «Фармация» и других активов. По его данным, обыски прошли и дома у Гусенкова.

Он получил пост замглавы Нефтеюганска в феврале 2022-го по назначению экс-мэра Эльвиры Бугай. Его задачи — координация и контроль «деятельности юридическо-правового управления, департамента по делам администрации, отдела записи актов гражданского состояния, отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами, отдела по обеспечению деятельности административной комиссии».

