Общество⁠,
0

В администрации Калининграда прошли обыски

Обыски проводят сотрудники МВД и ФСБ, с чем они связаны, неизвестно
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В администрации Калининграда прошли обыски, сообщили источники «Нового Калининграда» и «РИА Новости».

По данным местного портала, полиция проводит обыски совместно с ФСБ. Источник федерального агентства подтвердил это.

С чем связаны обыски, не сообщается.

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» сообщили, что о деталях оперативных мероприятий пока ничего неизвестно, а сотрудники по-прежнему занимаются своей работой.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу региональных управлений МВД и ФСБ.

Глава фонда ремонта Калининграда потратил ₽9 млн бюджета на корпоративы
Общество
Олег Туркин

В начале месяца стало известно об иске прокуратуры Калининградской области к бывшему главе местного фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олегу Туркину о взыскании 9,1 млн руб. из средств организации, которые он, по данным следствия, потратил на корпоративы и другие развлекательные мероприятия.

Помимо него в растрате обвиняют шесть его подчиненных. Деньги в течение 2020–2024 годов были потрачены на туристические мероприятия для сотрудников, подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом, утверждают в прокуратуре.

По статье о растрате (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса) фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

