Минпросвещения определило даты сдачи и пересдачи ОГЭ

Минпросвещения подготовило приказ с датами проведения единого экзамена для девятых классов в 2025 году. Основной период должен пройти с 21 мая по 16 июня

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Министерство просвещения подготовило проект приказа, который утверждает единое расписание ‎и продолжительность проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году. Общественное обсуждение документа продлится до 1 ноября.

Основной период пройдет с 21 мая по 16 июня. Самым первым школьники будут сдавать экзамен по иностранному языку (английский, испанский, немецкий, французский).

Резервные дни, в которые можно пересдать экзамен, запланированы с 2 мая вплоть до 23 сентября. Пересдача возможна в случае, если ученик получил неудовлетворительные результаты по одному или двум предметам. В эти дни ОГЭ также смогут сдать школьники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам.

Для досрочной сдачи экзаменов планируется выделить четыре дня: 22 апреля — математика; 25 апреля — русский язык; 29 апреля — информатика, литература, обществознание, химия; 6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.

Ученики, которые не были допущены к ОГЭ на первом этапе или были удалены с экзамена за нарушения, смогут пересдать его с 2 по 12 сентября.

Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.

В этом году ОГЭ сдали почти 1,6 млн школьников. Для проведения экзаменов было задействовано 11,7 тыс. экзаменационных пунктов, более 431 тыс. организаторов. Мониторинг хода ОГЭ вели около 34,5 тыс. общественных наблюдателей.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РБК выступил за то, чтобы результаты экзаменов после девятого класса учитывали при поступлении в колледжи.