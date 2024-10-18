 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минпросвещения определило даты сдачи и пересдачи ОГЭ

Минпросвещения подготовило приказ с датами проведения единого экзамена для девятых классов в 2025 году. Основной период должен пройти с 21 мая по 16 июня
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министерство просвещения подготовило проект приказа, который утверждает единое расписание ‎и продолжительность проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году. Общественное обсуждение документа продлится до 1 ноября.

Основной период пройдет с 21 мая по 16 июня. Самым первым школьники будут сдавать экзамен по иностранному языку (английский, испанский, немецкий, французский).

Резервные дни, в которые можно пересдать экзамен, запланированы с 2 мая вплоть до 23 сентября. Пересдача возможна в случае, если ученик получил неудовлетворительные результаты по одному или двум предметам. В эти дни ОГЭ также смогут сдать школьники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам.

Школьникам на ОГЭ хотят запретить упоминать аниме и комиксы в сочинениях
Общество
Фото:Павел Колядин / ТАСС

Для досрочной сдачи экзаменов планируется выделить четыре дня: 22 апреля — математика; 25 апреля — русский язык; 29 апреля — информатика, литература, обществознание, химия; 6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.

Ученики, которые не были допущены к ОГЭ на первом этапе или были удалены с экзамена за нарушения, смогут пересдать его с 2 по 12 сентября.

Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.

В этом году ОГЭ сдали почти 1,6 млн школьников. Для проведения экзаменов было задействовано 11,7 тыс. экзаменационных пунктов, более 431 тыс. организаторов. Мониторинг хода ОГЭ вели около 34,5 тыс. общественных наблюдателей.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РБК выступил за то, чтобы результаты экзаменов после девятого класса учитывали при поступлении в колледжи.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
ОГЭ ГИА экзамены школы Минпросвещения даты
Материалы по теме
Учителя предложили реформу ЕГЭ и ОГЭ
Общество
Школьникам на ОГЭ хотят запретить упоминать аниме и комиксы в сочинениях
Общество
Комитет Госдумы отклонил проект об альтернативе ЕГЭ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 17:41
Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 годаПолитика, 20:41
В ЦАР предложили провести товарищеский матч со сборной России по футболуСпорт, 20:41
Госдеп пообещал до $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»Политика, 20:17
В МИДе объяснили появление поста о военных КНДР во ВладивостокеПолитика, 20:16
Какими словами Джо Байден попрощался со Старым CветомПолитика, 19:58
«Зенит» разгромил клуб Дзюбы и вышел в лидеры Российской премьер-лигиСпорт, 19:56
В псковское отделение «Яблока» пришли с обысками из-за дела ШлосбергаПолитика, 19:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин похвалил Запад за признание невозможности победы над РоссиейПолитика, 19:35
Путин заявил, что Киев не жалеет своих солдат в интересах третьих странПолитика, 19:26
FIDE отстранила подозреваемого в читерстве украинского шахматистаСпорт, 19:20
Зеленский рассказал о договоренности с США по регулярной военной помощиПолитика, 19:14
Минпросвещения определило даты сдачи и пересдачи ОГЭОбщество, 19:08
Северная Америка лидирует на крипторынке. Главное из отчета ChainalysisКрипто, 19:06
Добровольцам предложили давать статус ветерана с первого дня на фронтеПолитика, 18:59