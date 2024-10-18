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«Ъ» узнал, что задержанные члены ОПГ из 90-х совершали убийства из мести

«Коммерсантъ»: задержанные члены ореховской ОПГ совершали убийства из мести
Евгений Стерлядкин организовал серию покушений на членов ореховской ОПГ, чтобы отомстить за убийство в 1993 году двух своих товарищей, пишет газета. Его вместе с шестью сообщниками арестовал накануне Замоскворецкий суд Москвы
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Помощник председателя Союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин, которого вместе с шестью сообщниками арестовал накануне Замоскворецкий районный суд Москвы, организовал серию покушений на членов ореховской ОПГ, чтобы отомстить за убийство в 1993 году двух своих товарищей — Сергея Крошанова (Диспетчер) и Игоря Абрамова (Пожарник), пишет «Коммерсантъ». Оба были расстреляны из автомата в кафе «Каширское».

По версии ГСУ СКР по столице, через пять лет Стерлядкин, возглавлявший ореховскую преступную группировку, выяснил, что его товарищей «заказал» криминальный авторитет Николай Ветошкин (Витоха), которого в правоохранительных органах считали «серым кардиналом» юга Москвы.

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После того как в 1994 году был взорван Сергей Тимофеев (Сильвестр), Ветошкин, отбывший несколько сроков за кражи и подделку документов, стал главарем одного из самых опасных криминальных сообществ города, отмечает газета. Витоху вместе с водителем расстреляли на выходе из хозяйственного магазина «Абитарэ» на улице Маршала Захарова в 1998 году. Через девять лет покушались и на Стерлядкина, но тот остался жив.

Ореховская ОПГ сформировалась в конце 1980-х. Ее основателем считался Сильвестр. После его убийства место главаря занял Витоха. А после гибели последнего в Москве началась криминальная война, в ходе которой были убиты десятки бандитов, в том числе из ореховской группировки. Ее лидеры, пережившие разборки, были осуждены, в том числе пожизненно.

О задержании Стерлядкина и его сообщников стало известно 17 октября. Помимо помощника председателя Союза ветеранов Афганистана Замоскворецкий суд заключил под стражу Виктора Волкова, Алексея Калмынина, Олега Мальцева и Александра Тулупова. Они обвиняются в совершении ряда убийств и покушений с 1998 по 2006 год. «Следователи возобновили уголовное дело 2006 года по факту безвестного исчезновения гражданина и предъявили обвинение бывшим участникам преступной группировки, действовавшей более 20 лет назад в Москве», — говорится в сообщении в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, 30 ноября 1998 года Волков и Калмынин, нанятые Стерлядкиным, подстерегли Ветошкина и его водителя у магазина, после чего расстреляли обоих из автомата Калашникова и пистолета. Водитель был ранен, а главарь ореховской ОПГ скончался на месте: в него попало около 14 пуль. Исполнители скрылись на автомобиле ВАЗ-2107, который использовался для совершения и других преступлений, на нем только меняли номера, пишет издание.

В марте 1999 года Тулупов по указанию Стерлядкина застрелил из пистолета ТТ Павла Мирошниченко (Мирон) в кафе «Фрейзи». Последнего считали бригадиром группировки и приближенным к Витохе. Вместе с Мироном был убит его товарищ Шаталов. Убийство было совершено из личных неприязненных отношений, считают в СК.

В октябре 2004 года бандиты во главе со Стерлядкиным решили убрать еще одного члена ОПГ, Александра Корепанова (Беспалый). Сначала подчиненный Стерлядкина Олег Мальцев познакомил с Беспалым двух своих людей — Льва и Томахина. На следующий день те подстерегли жертву у дома на Ореховом бульваре и застрелили на глазах у собственного сына.

В апреле 2006 года сам Стерлядкин вместе с Мальцевым устроил засаду на члена ореховской группировки Владимира Камынина на 8-й Радиальной улице. Они убили мужчину, а труп засунули в спальный мешок, вывезли в Калужскую область и зарыли. Тело так и не обнаружили.

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