В Москве задержали семерых участников банды из 90-х
Следователи и Росгвардия задержали в Москве семерых членов организованной преступной группировки. Они «орудовали в конце 90-х в Москве», сообщили в Росгвардии.
Задержанные, по данным следствия, с 1998 года по апрель 2006 года убили из огнестрельного оружия пятерых человек, а на еще одного — покушались, сообщили в СК. Причастность задержанных к преступлениям установили следователи СК и МВД во время «масштабной и кропотливой работы».
Подозреваемых задержали с участием спецназа Росгвардии. У них нашли огнестрельное оружие, патроны к нему и гранату. Росгвардия и СК показали видео задержания одного из подозреваемых — на кадрах видно, как силовики вскрывают дверь, а потом заходят в квартиру и обыскивают ее.
Члены ОПГ проходят по уголовным делам по пп. «а», «ж», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом), и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом). Двое из задержанных уже отправлены в СИЗО, еще пятерых следствие попросит арестовать.
Задержанные входили в «ореховскую» преступную группировку, пишет телеграм-канал Baza. В том числе был задержан помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин, сообщила Baza. Уголовные дела касаются убийств самих членов «ореховской» ОПГ, пишет Baza — убийства одного из лидеров «ореховской» группировки Николая Ветошкина в 1998 году, покушения на Павла Мирошниченко в 1999 году и убийства Александра Корепанова в 2004 году.
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