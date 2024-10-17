 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве задержали семерых участников банды из 90-х

Росгвардия: в Москве задержали семь членов орудовавшей в 90-е ОПГ
В Москве задержали семерых членов ОПГ, сообщили СК и Росгвардия. Их подозревают в убийстве пятерых человек в Москве в конце 90-х — начале 2000-х годов.

В Москве задержали семерых участников банды из 90-х
Video

Следователи и Росгвардия задержали в Москве семерых членов организованной преступной группировки. Они «орудовали в конце 90-х в Москве», сообщили в Росгвардии.

Задержанные, по данным следствия, с 1998 года по апрель 2006 года убили из огнестрельного оружия пятерых человек, а на еще одного — покушались, сообщили в СК. Причастность задержанных к преступлениям установили следователи СК и МВД во время «масштабной и кропотливой работы».

Подозреваемых задержали с участием спецназа Росгвардии. У них нашли огнестрельное оружие, патроны к нему и гранату. Росгвардия и СК показали видео задержания одного из подозреваемых — на кадрах видно, как силовики вскрывают дверь, а потом заходят в квартиру и обыскивают ее.

Главе ОПГ «Трифоновские» предъявили обвинение в мошенничестве
Общество

Члены ОПГ проходят по уголовным делам по пп. «а», «ж», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом), и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом). Двое из задержанных уже отправлены в СИЗО, еще пятерых следствие попросит арестовать.

Задержанные входили в «ореховскую» преступную группировку, пишет телеграм-канал Baza. В том числе был задержан помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин, сообщила Baza. Уголовные дела касаются убийств самих членов «ореховской» ОПГ, пишет Baza — убийства одного из лидеров «ореховской» группировки Николая Ветошкина в 1998 году, покушения на Павла Мирошниченко в 1999 году и убийства Александра Корепанова в 2004 году.

В Москве утром образовался «радиационный туман»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аналитики ухудшили прогнозы по рублю и инфляции

Владимир Зеленский представил «план победы»

Станислава Черчесова оштрафовали за «неуважение к казахскому языку»

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Росгвардия ОПГ МВД Москва задержания уголовное дело
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
В Челябинской области священник убил мужа учительницыОбщество, 15:35
ЕЦБ в третий раз понизил процентные ставкиИнвестиции, 15:31
Роналду второй раз подряд обошел Месси по доходам в рейтинге ForbesСпорт, 15:27
В Севастополе объявили воздушную тревогуПолитика, 15:24
Армяне среди причин эмиграции назвали Пашиняну хаш, прически и сережкиОбщество, 15:21
Как проходит цифровизация проектов в сфере туризма и образованияОтрасли, 15:20
«Полипласт Новомосковск» поддержит проведение игр по следж-хоккеюПресс-релиз, 15:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Наймите GPT: как улучшить бизнес-процессы с помощью генеративных моделейТренды, 15:18
При восстановлении разрушенного жилья разрешили выходить за рамки бюджетаНедвижимость, 15:17
В ЦБ объяснили, как будет работать «период охлаждения» по потребкредитамФинансы, 15:12
«Софтлайн» запланировала обратный выкуп 5% акцийИнвестиции, 15:06
Премьер Словакии предложил не «морализировать» и продавать оружие УкраинеПолитика, 15:06
Матвиенко заявила, что законопроект о чайлдфри не навязывает деторождениеОбщество, 15:06
Заммэра Багреева назвала ключевые факторы роста производительности трудаГород, 15:00