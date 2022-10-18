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Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Су-34 в Ейске

Песков: Путин выражает соболезнования семьям погибших при крушении Су-34 в Ейске
В результате крушения истребителя Су-34 погибли 13 человек, ранения получили 19. СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело

Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент Владимир Путин выражает глубокие соболезнования семьям погибших при крушении истребителя Су-34 в жилом квартале Ейска, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует семьям, которые потеряли своих близких», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, накануне региональные и федеральные власти, в том числе по линии Минздрава, МЧС и других ведомств, принимали экстренные меры по ликвидации последствий катастрофы в Ейске и организации помощи семьям погибших.

Крушение истребителя Су-34 в Ейске (Краснодарский край) произошло вечером 17 октября, он упал рядом с жилой многоэтажкой. После этого начался пожар, который охватил пять этажей здания, сообщали в МЧС. Повреждения получили 72 квартиры.

В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе трое детей, еще 19 получили ранения разной степени тяжести. Три человека находятся в реанимации.

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Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту произошедшего по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). В качестве основной версии рассматривается техническая неисправность самолета.

По данным Минобороны, Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота катапультировались. Причиной аварии в ведомстве назвали возгорание одного из двигателей.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Ейск Су-34 истребитель крушение погибшие соболезнования Владимир Путин Дмитрий Песков
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