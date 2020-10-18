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МВД предложило запретить ездить на летней резине зимой

Запрет может коснуться легковых и определенных грузовых автомобилей. Также ведомство считает необходимым законодательно запретить ездить на зимней резине летом
Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

МВД разработало проект постановления правительства, который запрещает ездить на летней резине зимой, и на зимней — летом. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагает новую редакцию раздела «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» постановления ‎Совета министров — Правительства Российской Федерации
‎от 23 октября 1993 г. № 1090. В него предлагается включить транспортные средства, которые укомплектованы «шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)». Кроме того, ведомство предлагает включить в перечень автомобили категорий M1 и N1, которые «не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)».

В документе также содержится примечание о том, что, по решению органов исполнительной власти, сроки, которые определяют летний и зимний периоды, могут быть увеличены.

К категориям М1 относятся легковые автомобили, к категории N1 — грузовые машины, которые имеют технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т.

В дептрансе Москвы посоветовали водителям сменить резину на зимнюю
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Также МВД предложило запретить тонирование ветровых стекол. В ведомстве считают необходимым внести в перечень условий, при которых эксплуатация машины запрещена, покрытие стекол, ограничивающее обзорность с места водителя.

«Окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла искажают правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. Покрытие стекол создает зеркальный эффект», — поясняется в документе.

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Запрет на использование летней резины зимой уже прописан в техническом регламенте Таможенного союза. В ноябре 2018 года вступили в силу поправки, обязывающие владельцев легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т менять летние шины на зимние в соответствующий период года. До этого техрегламент предписывал всем автовладельцам использовать зимнюю резину в декабре, январе и феврале.

В ГИБДД тогда поясняли, что за неисполнение этого требования штрафы взиматься не будут и ответственность в Кодексе об административных правонарушениях не установлена.

В департаменте транспорта Москвы водителям уже посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю. Там напомнили о предупреждении синоптиков, которые сообщили, что в течение двух дней в столице ожидается дождь и мокрый снег, а также местами гололедица. «Будьте аккуратны на дорогах, а если еще не сменили летнюю резину на зимнюю, лучше позаботьтесь об этом сегодня», — сообщили в департаменте.

Автор
Мария Лисицына
зимняя резина ГУ МВД
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