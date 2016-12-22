В ГИБДД опровергли информацию о штрафах за отсутствие зимней резины

ГИБДД не будет обязывать водителей платить штраф за отсутствие зимней резины в соответствующее время года. Об этом говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции.
Указано, что принятые 11 ноября изменения в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» касаются требований менять летнюю на зимнюю резину легковых и грузовых машин массой не более 3,5 т. Также запрещено устанавливать на одну ось транспортного средства шины разных моделей.
«Административная ответственность за эксплуатацию машин указанных типов, не укомплектованных зимними шинами в зимнее время, в Кодексе об административных правонарушениях не установлена», — отметили в Госавтоинспекции.
В мае МВД предложило сделать знак «Шипы» необязательным для водителей, поменявших летнюю резину на зимнюю. С 2017 года за отсутствие подобного знака действовал штраф в 500 руб. 6 ноября стало известно, что правительство готовится передать на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву проект постановления об отмене знака «Шипы» в течение ближайших двух недель.