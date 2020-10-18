В РПЦ попросили не мешать допуску священников к тяжелобольным COVID-19

Для верующих, когда они болеют или готовятся уйти из жизни, очень важно присутствие Церкви, отметил митрополит Иларион. Он попросил врачей «беспрепятственно» допускать священников к тяжелым пациентам с COVID-19

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пациенты, лечащиеся от COVID-19 в больницах, особенно нуждаются в посещении священников, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24». Так он ответил на сообщения, что в России на фоне роста заболеваемости COVID-19 увеличивается число вызовов священников к заразившимся.

«В первую волну было очень много растерянности, в том числе со стороны самих заболевших, со стороны врачей. Я бы не согласился с тем, что вызовов [тогда] не было, но, к сожалению, очень часто в то время священников просто не допускали к больным из-за того, что карантинные меры были очень строгими, из-за того, что процесс посещения больных, может быть, не был до конца отлажен», — сказал митрополит.

По его словам, с того времени «Церковь прошла большой путь» и оперативно подготовила священников, которые «хорошо разбираются в санитарной и эпидемиологической тематике». И если священник входит в «красную зону», он, как и все, надевает средства защиты, в том числе комбинезон и специальный респиратор, добавил митрополит Иларион.

И тогда, несмотря на непривычный вид, сохраняется главное — личный контакт со священником, возможность исповедоваться ему, получить причастие или пособороваться, отметил он.