В Китае обнаружили коронавирус на упаковке морепродуктов из России

В Китае выявили коронавирус на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России, сообщает агентство «Синьхуа».

Упаковку с COVID-19 обнаружили во время одной из регулярных проверок в городе Чанчунь. Образец дал положительный результат при исследовании на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Наличие вируса было подтверждено дважды. Данные проверили, в том числе в Центре по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня.

Как пишет агентство, 10 кг морепродуктов из той же поставки прибыли в город Фуюй. Власти попросили всех жителей, кто мог купить этих кальмаров, пройти тестирование на коронавирус.