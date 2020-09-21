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В Китае обнаружили коронавирус на упаковке морепродуктов из России

В Китае выявили коронавирус на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России, сообщает агентство «Синьхуа».

Упаковку с COVID-19 обнаружили во время одной из регулярных проверок в городе Чанчунь. Образец дал положительный результат при исследовании на нуклеиновую кислоту коронавируса.

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Наличие вируса было подтверждено дважды. Данные проверили, в том числе в Центре по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня.

Как пишет агентство, 10 кг морепродуктов из той же поставки прибыли в город Фуюй. Власти попросили всех жителей, кто мог купить этих кальмаров, пройти тестирование на коронавирус.

Впервые вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В конце марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено. Руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун прогнозировал, что в ноябре текущего года в Китае ожидается вторая волна коронавируса. Он также высказал уверенность, что она будет уже не такой стремительной.

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Источник: JHU
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