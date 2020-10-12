Японские ученые назвали срок жизни коронавируса на коже человека

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Коронавирус может сохранять свою инфекционность на коже человека около 9 часов, что в пять раз превышает аналогичные показатели у вируса гриппа. К таким выводам пришли специалисты японского Медицинского университета Киото. Их исследование опубликовано в журнале «Клинические инфекционные исследования» (официальное издание американского Сообщества инфекционных заболеваний).

Во время эксперимента ученые поместили на кожу человека по 100 тыс. образцов вирусов гриппа и COVID-19, и проследили за скоростью их инактивации. Если вирусы гриппа ослабевали в течение 1-2 часов, то коронавирус сохранялся на ней около 9 часов.

При этом исследование показало, что при обработке кожи 80-процентным раствором этанола, вирус исчезал всего за 15 секунд.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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