Японские ученые назвали срок жизни коронавируса на коже человека
Коронавирус может сохранять свою инфекционность на коже человека около 9 часов, что в пять раз превышает аналогичные показатели у вируса гриппа. К таким выводам пришли специалисты японского Медицинского университета Киото. Их исследование опубликовано в журнале «Клинические инфекционные исследования» (официальное издание американского Сообщества инфекционных заболеваний).
Во время эксперимента ученые поместили на кожу человека по 100 тыс. образцов вирусов гриппа и COVID-19, и проследили за скоростью их инактивации. Если вирусы гриппа ослабевали в течение 1-2 часов, то коронавирус сохранялся на ней около 9 часов.
При этом исследование показало, что при обработке кожи 80-процентным раствором этанола, вирус исчезал всего за 15 секунд.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Материал дополняется