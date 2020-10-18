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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 октября

В США оценили риск заразиться в самолете, ученые назвали фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19, в Китае нашли коронавирус на упаковке замороженных продуктов;  самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,399 млн человек (плюс 15 099 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 24 тыс. человек (плюс 185 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В России нет дефицита противовирусных препаратов в лечебных учреждениях, однако в некоторых регионах наблюдается «ажиотажный спрос», сообщили в Минздраве. 8 октября в обороте находилось около 290 тыс. упаковок противовирусных препаратов с действующим веществом фавипиравир, 730 тыс. — лопинавир и ритонавир, 9,2 млн — азитромицин и 8,7 млн — умифеновир
  • В РПЦ попросили не мешать допуску священников к тяжелобольным COVID-19. Для верующих, когда они болеют или готовятся уйти из жизни, очень важно присутствие церкви, отметил митрополит Иларион.

Video

  • Еще один российский губернатор заболел коронавирусной инфекцией: COVID-19 подтвердился у главы Хакасии Валентина Коновалова.

  • В Тульской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 20 человек продлили до конца 2020 года. Однако под него не подпадают кинотеатры, театры, музеи и цирки.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 39,1 млн человек, из них более 1,1 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 39,6 млн человек, в том числе 1,1 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,49 млн), на третьем — Бразилия (5,2 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Аргентина (979 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий, даже если салон заполнен пассажирами, следует из данных совместного исследования Министерства обороны США и авиакомпании United Airlines.
  • Заболевания почек более чем в два раза увеличивают риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией, заключили ученые из Великобритании.
  • Более двух третей (68%) опрошенных сотрудников компаний Кремниевой долины в США заявили, что чувствуют себя более измотанными на удаленке, чем во время работы в офисе до начала пандемии.
  • В Китае на упаковке замороженных продуктов обнаружили живой коронавирус. Это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что COVID-19 при особых условиях может сохраняться на упаковке долгое время, отметили специалисты.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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