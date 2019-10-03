Макрон прибыл на место атаки на полицейский участок в Париже

Макрон прибыл на место атаки на полицейский участок в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал к полицейскому участку, где ранее злоумышленник напал с ножом на представителей правоохранительных органов. Об этом сообщает France Info.

По данным издания France Info, французский лидер прибыл на место трагедии, чтобы «засвидетельствовать свою поддержку и солидарность со всеми полицейскими». Помимо Макрона на место происшествия приехали премьер-министр Франции Эдуар Филипп, глава МВД республики Кристоф Кастанер и прокурор столицы.

Ранее французские СМИ сообщили, что в историческом центре Парижа, на острове Сите, вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полицейского участка. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре сотрудника правоохранительных органов, один из них был ранен. Нападавшего застрелили. По данным Figaro, 45-летний мужчина работал в том же участке. Он более 20 лет был административным сотрудником префектуры. Издание сообщает, что у нападавшего были проблемы со слухом. По данным газеты, нападавший конфликтовал со своей начальницей.

После атаки ближайшая к зданию участка станция метро была закрыта, район оцеплен. Сотрудников префектуры эвакуировали, на месте инцидента работают экстренные службы.