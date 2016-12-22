Опубликованы фотографии последствий нападения на колледж в Керчи

На изображениях видно, что в учебном заведении выбиты окна и стеклянные двери, в коридорах разрушены перегородки. Очевидцы происшествия рассказывали, что, услышав стрельбу, спасались через окна

Фото: ruptly.tv

Агентство ​Ruptly опубликовало фотографии, снятые в здании Керченского политехнического колледжа после нападения. На изображениях видно, что в некоторых классах и коридорах разрушены перегородки, разбиты зеркала, опрокинуты шкафы, перевернуты парты и горшки с цветами.

Кроме того, на первом этаже здания выбиты окна и разбиты стеклянные двери — рамы лежат прямо на земле. Очевидцы накануне рассказывали, что, услышав звуки выстрелов и взрыва, были вынуждены спасаться через окна.

Нападение на керченский колледж произошло около полудня 17 октября. По версии следствия, в учебное заведение пришел вооруженный 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков и начал расстреливать находившихся там людей. Разрешение на хранение оружия, по словам знакомого с ходом расследования источника РБК, юноша получил в сентябре. Чтобы пронести в колледж помповое ружье, он, как стало известно позже, убил дежурившую у входа вахтершу (постами частной охранной организации учебное заведение оснащено не было). По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на руках у Рослякова в момент нападения было более 150 патронов.

Кроме того, российский Следственный комитет сообщал о взрыве в здании. Об этом также рассказывали очевидцы и представители Национального антитеррористического комитета (НАК). Однако, как затем объявили в СКР, первоначальный осмотр тел показал, что: все погибшие скончались от огнестрельных ранений. Дело, возбужденное по факту случившегося, после этого было переквалифицировано с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Сам Росляков, по данным следователей, покончил с собой. Всего в результате происшествия погиб 21 человек, ранения получили более 40, большинство из них несовершеннолетние.