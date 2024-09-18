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Объединение и развод в Wildberries ,  
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«РИА Новости» узнало о 30 задержанных после стрельбы у офиса Wildberries

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Стрельба у офиса Wildberries в Москве произошла этим утром. Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа в попытке рейдерского захвата офисов компании. В результате были задержаны 30 человек, пишет «РИА Новости»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После конфликта и стрельбы у офиса Wildberries в Москве в полицию доставили около 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Ранее сегодня в Wildberries сообщили, что в офис компании в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы «была осуществлена попытка незаконного проникновения». По данным ТАСС, погиб один человек и двое получили ранения.

«РИА Новости» узнало о 30 задержанных после стрельбы у офиса Wildberries
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ТАСС сообщил о погибшем в результате стрельбы в офисе Wildberries
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Фото:Антон Вылекжанин / РИА Новости

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила супруга Владислава и бывших менеджеров компании в попытке захватить офис. По ее словам, в результате инцидента три человека получили ранения. Супруг Бакальчук ранее сообщил, что прибыл в офис на переговоры, там у него произошел «вооруженный конфликт» с охраной компании.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — отметила Татьяна Бакальчук. Она добавила, что случившееся представляет собой «неудачную попытку» «рейдерского захвата».

Между Бакальчуками идет бракоразводный процесс, который в то же время сопряжен с изменениями в структуре самой компании: этим летом произошло объединение Wildberries с рекламной компанией Russ «с целью создания цифровой торговой платформы». В результате этого появилась компания «РВБ» — в ней 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» и 35% у ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор»). Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Бакальчуки создали Wildberries в начале 2000-х. Согласно данным ЕГРЮЛ, Татьяне Бакальчук принадлежало 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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