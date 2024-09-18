«РИА Новости» узнало о 30 задержанных после стрельбы у офиса Wildberries
После конфликта и стрельбы у офиса Wildberries в Москве в полицию доставили около 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее сегодня в Wildberries сообщили, что в офис компании в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы «была осуществлена попытка незаконного проникновения». По данным ТАСС, погиб один человек и двое получили ранения.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила супруга Владислава и бывших менеджеров компании в попытке захватить офис. По ее словам, в результате инцидента три человека получили ранения. Супруг Бакальчук ранее сообщил, что прибыл в офис на переговоры, там у него произошел «вооруженный конфликт» с охраной компании.
«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — отметила Татьяна Бакальчук. Она добавила, что случившееся представляет собой «неудачную попытку» «рейдерского захвата».
Между Бакальчуками идет бракоразводный процесс, который в то же время сопряжен с изменениями в структуре самой компании: этим летом произошло объединение Wildberries с рекламной компанией Russ «с целью создания цифровой торговой платформы». В результате этого появилась компания «РВБ» — в ней 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» и 35% у ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор»). Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.
Бакальчуки создали Wildberries в начале 2000-х. Согласно данным ЕГРЮЛ, Татьяне Бакальчук принадлежало 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%.
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов