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ТАСС сообщил о погибшем в результате стрельбы в офисе Wildberries
В результате конфликта со стрельбой в офисе Wildberries в центре Москвы погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Ранены двое.
Ранее основательница компании Татьяна Бакальчук сообщала о трех пострадавших при попытке рейдерского захвата офиса компании ее мужем и его сопровождающими.
Супруг Бакальчук ранее заявлял о «вооруженном конфликте» с охраной компании.
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