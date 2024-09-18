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Бизнес ,  
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ТАСС сообщил о погибшем в результате стрельбы в офисе Wildberries

Фото: Антон Вылекжанин / РИА Новости
Фото: Антон Вылекжанин / РИА Новости

В результате конфликта со стрельбой в офисе Wildberries в центре Москвы погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Ранены двое.

Ранее основательница компании Татьяна Бакальчук сообщала о трех пострадавших при попытке рейдерского захвата офиса компании ее мужем и его сопровождающими.

Супруг Бакальчук ранее заявлял о «вооруженном конфликте» с охраной компании.

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Теги
Wildberries стрельба Москва Владислав Бакальчук Татьяна Бакальчук
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