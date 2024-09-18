«Известия» узнали об идее Минпросвещения насчет детей мигрантов в классах

В одной группе детсада или классе школы должно быть не более трех детей, плохо владеющих русским языком, поскольку «эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями», считают в ведомстве

Российское Минпросвещения рекомендовало школам и организациям дошкольного образования ограничить в классах и группах число детей мигрантов, плохо владеющих русским языком. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на методические рекомендации ведомства, разосланные в регионы.

Речь идет о приеме детей в образовательные учреждения, уточняет издание.

«При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком», — сказано в документах.

В рекомендациях отмечается, что показатель должен рассматриваться исключительно как целевой ориентир. Мера не должна привести к реализации запретительных мер на обучение таких детей, подчеркнули в Минпросвещения.

«Соответствующая норма может быть рассмотрена как ориентировочная и соотнесена с общим распространением психического нездоровья и овладением предметными знаниями в школе», — следует из рекомендаций.

При распределении детей иностранных граждан по классам и группам в рамках одной параллели организациям рекомендовали стремится к равному количеству.

Ограничить число детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, в одном классе 10% от общей численности просили депутатаы фракции "Справедливая Россия - За правду!", отмечают "Известия". Минпросвещения в своем ответе согласилось с их предложением.

Получение рекомендаций изданию подтвердили в Красноярском крае и Орловской области.

Не брать в российские школы на обучение детей без необходимого знания русского языка ранее призвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его мнению, семьи мигрантов редко «за неделю решают собрать чемоданы и переехать в другую страну», поэтому к переезду можно подготовиться, в том числе выучив язык.

Согласно Конституции, в России «каждый имеет право на образование», гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

Эту норму ранее критиковал глава СПЧ Валерий Фадеев. «Не должен числиться в школе ни один ребенок, не знающий русского языка», — говорил он в июне. До этого он призывал обновить законодательные нормы так, чтобы в школы можно было не принимать детей, не знающих русский язык, и требовать обучение русскому языку в специализированном центре.

По данным Минпросвещения на июнь 2024 года, около 12% детей мигрантов, которые посещают российские школы и детские сады, не владеют вовсе или плохо владеют русским языком.