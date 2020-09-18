Задержанный по подозрению в убийстве двух девочек сознался в преступлении
Подозреваемый в убийстве в Рыбинске (Ярославская область) двух девочек в возрасте 8 и 13 лет признался в совершении преступления, следует из видео, опубликованного Следственным комитетом (СК).
«Еще одну бутылку выпил <...> и убил их», — говорит мужчина на видео.
О задержании ранее судимого сожителя матери убитых девочек СК сообщил 18 сентября. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что «в самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям для проведения с ним необходимых следственных действий».
В управлении МВД по Ярославской области РБК подтвердили факт задержания. Как сообщает «Ярославль. Онлайн», правоохранительные органы задержали 41-летнего Виталия Молчанова.