Задержанный по подозрению в убийстве двух девочек сознался в преступлении

В 2010 году мужчина уже был осужден за изнасилование и надругательство над телами умерших. Он находился в тюрьме до декабря 2019 года

Видео: СК РФ

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Подозреваемый в убийстве в Рыбинске (Ярославская область) двух девочек в возрасте 8 и 13 лет признался в совершении преступления, следует из видео, опубликованного Следственным комитетом (СК).

«Еще одну бутылку выпил <...> и убил их», — говорит мужчина на видео.

О задержании ранее судимого сожителя матери убитых девочек СК сообщил 18 сентября. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что «в самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям для проведения с ним необходимых следственных действий».

В управлении МВД по Ярославской области РБК подтвердили факт задержания. Как сообщает «Ярославль. Онлайн», правоохранительные органы задержали 41-летнего Виталия Молчанова.