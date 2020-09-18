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Задержанный по подозрению в убийстве двух девочек сознался в преступлении

В 2010 году мужчина уже был осужден за изнасилование и надругательство над телами умерших. Он находился в тюрьме до декабря 2019 года

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

Подозреваемый в убийстве в Рыбинске (Ярославская область) двух девочек в возрасте 8 и 13 лет признался в совершении преступления, следует из видео, опубликованного Следственным комитетом (СК).

«Еще одну бутылку выпил <...> и убил их», — говорит мужчина на видео.

О задержании ранее судимого сожителя матери убитых девочек СК сообщил 18 сентября. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что «в самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям для проведения с ним необходимых следственных действий».

В управлении МВД по Ярославской области РБК подтвердили факт задержания. Как сообщает «Ярославль. Онлайн», правоохранительные органы задержали 41-летнего Виталия Молчанова.

По данным СМИ, в июле 2010 года Молчанов уже был осужден за изнасилование и надругательство над телами умерших. Приговор ему был вынесен в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Он находился в тюрьме до декабря 2019 года.

Тела двух сестер, 2006 и 2011 года рождения, нашли в Рыбинске 15 сентября. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил 500 тыс. руб. за информацию, которая приведет к задержанию подозреваемого.

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Автор
Евгений Калюков
криминал убийство
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Пушкина потребовала принять срочные меры по борьбе с педофилами
Общество
Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске
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