Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске

Виталий Молчанов (Фото: id574680170 / VK)

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух сестер 8 и 13 лет в Рыбинске. Об этом РБК сообщили в региональном УМВД России

«Мы подтверждаем, что [подозреваемый] задержан сотрудниками полиции», — заявили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает «Ярославль. Онлайн», правоохранительные органы задержали 41-летнего Виталия Молчанова.

Его подозревают в изнасиловании и жестоком убийстве несовершеннолетних.