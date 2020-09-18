Общество , 18 сен, 11:53
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске
Виталий Молчанов
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух сестер 8 и 13 лет в Рыбинске. Об этом РБК сообщили в региональном УМВД России
«Мы подтверждаем, что [подозреваемый] задержан сотрудниками полиции», — заявили в пресс-службе ведомства.
Как сообщает «Ярославль. Онлайн», правоохранительные органы задержали 41-летнего Виталия Молчанова.
Его подозревают в изнасиловании и жестоком убийстве несовершеннолетних.