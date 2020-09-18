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Эстония из-за коронавируса запретит продавать алкоголь ночью

Запрет будет действовать на бары, рестораны, ночные клубы. Глава правительства Юри Ратас заявил, что распространение COVID-19 происходит на вечеринках, и алкоголь способствует этому
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Правительство Эстонии 17 сентября утвердило общенациональное ограничение на продажу алкоголя в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Запрет вступит в силу 26 сентября с полуночи и будет распространяться на период с 00:00 до 10:00. Он будет действовать на все заведения, где идет употребление алкогольных напитков — бары, рестораны, театры, отели, ночные клубы.

Ограничение продлится до 24 октября, но эстонское правительство не исключает его дальнейшего продления. Решение было принято на фоне роста заболевших коронавирусной инфекцией.

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Фото:Sascha Schuermann / Getty Images

«В Эстонии произошло резкое увеличение распространения COVID-19. Как мы видели, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя влияет на поведение людей, способствуя распространению вируса», — объяснил введение запрета премьер-министр страны Юри Ратас.

Контроль за соблюдением ограничений возложили на органы местного самоуправления.

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В начале августа власти Эстонии заявили о начале второй волны эпидемии коронавируса в стране. По данным департамента здравоохранения, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения на 1 августа составлял 4,4. Сейчас он вырос до 25,36.

Рост числа зараженных вызван вспышками COVID-19 в уездах Тартумаа и Ида-Вирумаа в восточной части страны. По данным университета Хопкинса, в Эстонии зафиксировано 2,7 тыс. заболевших. 2,3 тыс. человек выздоровели, 64 пациента умерли.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Эстония алкоголь
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