Эстония из-за коронавируса запретит продавать алкоголь ночью

Запрет будет действовать на бары, рестораны, ночные клубы. Глава правительства Юри Ратас заявил, что распространение COVID-19 происходит на вечеринках, и алкоголь способствует этому

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Правительство Эстонии 17 сентября утвердило общенациональное ограничение на продажу алкоголя в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Запрет вступит в силу 26 сентября с полуночи и будет распространяться на период с 00:00 до 10:00. Он будет действовать на все заведения, где идет употребление алкогольных напитков — бары, рестораны, театры, отели, ночные клубы.

Ограничение продлится до 24 октября, но эстонское правительство не исключает его дальнейшего продления. Решение было принято на фоне роста заболевших коронавирусной инфекцией.

«В Эстонии произошло резкое увеличение распространения COVID-19. Как мы видели, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя влияет на поведение людей, способствуя распространению вируса», — объяснил введение запрета премьер-министр страны Юри Ратас.