Правительство показало видео аварийного состояния Белого дома

На кадрах видно, как вода льется с потолка в гараже здания. Правительство намерено направить на реконструкцию Белого дома более 5 млрд руб.

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Пресс-служба правительства предоставила РБК видеозапись с протечками в здании Белого дома на Краснопресненской набережной. На кадрах видно, что как в гараже правительства с потолка льется вода, из-за чего чиновники вынуждены садиться в автомобили под зонтами. Видео предоставили РБК в ответ на запрос о причинах проведения реконструкции в Белом доме, на которую власти выделят более 5 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, у здания разрушено гидроизоляционное покрытие, инженерные системы сильно изношены, а кровля находится в аварийном состоянии.

Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета (есть у РБК) следует, что на поэтапную реконструкцию Дома правительства направят 5,27 млрд руб. Выделение почти 1,1 млрд руб. запланировано на 2022 год, в 2023-м на эти цели направят почти 800 млн руб. Внутри здания ремонт сделают в Зале наград и Аванзале. Кроме того проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг Белого дома.