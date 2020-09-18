На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Правительство проведет реконструкцию Белого дома стоимостью ₽5,27 млрд. В бюджете на 2022-23 годы на ремонт предусмотрено почти ₽2 млрд. Планировавшийся на эти цели ₽1 млрд в 2020 году был переведен в резервный фонд из-за пандемии

Дом правительства Российской Федерации (Фото: Николай Гингазов / Global Look Press)

Правительство планирует направить в 2022-23 годах почти 2 млрд руб. из средств федерального бюджета на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной. Об увеличении бюджетного финансирования на такую сумму говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.

На 2022 год запланированы траты в размере 1,1 млрд руб., на 2023-й — 799,1 млн руб. Об объемах финансирования на 2021 год в документе не сообщается. Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб.

Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году). В 2019 году Главгосэкспертиза одобрила всю проектно-сметную документацию, но тогда сумма затрат не сообщалась. В том же году были заключены первые контракты на проведение работ и утверждена их общая стоимость, указали в пресс-службе кабинета министров, объяснив, что финансирование работ в 2020 году было уменьшено на 1 млрд руб. в связи с перенаправлением средств в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.

В ходе реконструкции часть сотрудников Белого дома «в связи с большими объемами площадей, которые требуют ремонта» переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца) в Трубниковском переулке (сейчас принадлежит Минэкономразвития), рассказали в пресс-службе, добавив, что сейчас выполняются первоочередные мероприятия, направленные на «предотвращение дальнейшего разрушения кровли, стилобата и подвальных помещений Дома правительства».

Реконструкция зданий другого органа власти — Госдумы — оценивалась в сумму более 4 млрд руб. Как сообщал «Коммерсантъ» в начале 2019 года, затраты на ремонт комплекса зданий на Охотном ряду из федерального бюджета выросли до 3,4 млрд руб. Еще около 1 млрд руб. предусматривалось из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном Ряду архитектурного памятника — палат Троекуровых — для двух комитетов нижней палаты парламента.