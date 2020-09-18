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Экономика ,  
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На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Правительство проведет реконструкцию Белого дома стоимостью ₽5,27 млрд. В бюджете на 2022-23 годы на ремонт предусмотрено почти ₽2 млрд. Планировавшийся на эти цели ₽1 млрд в 2020 году был переведен в резервный фонд из-за пандемии
Дом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации (Фото: Николай Гингазов / Global Look Press)

Правительство планирует направить в 2022-23 годах почти 2 млрд руб. из средств федерального бюджета на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной. Об увеличении бюджетного финансирования на такую сумму говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.

На 2022 год запланированы траты в размере 1,1 млрд руб., на 2023-й — 799,1 млн руб. Об объемах финансирования на 2021 год в документе не сообщается. Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб.

Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году). В 2019 году Главгосэкспертиза одобрила всю проектно-сметную документацию, но тогда сумма затрат не сообщалась. В том же году были заключены первые контракты на проведение работ и утверждена их общая стоимость, указали в пресс-службе кабинета министров, объяснив, что финансирование работ в 2020 году было уменьшено на 1 млрд руб. в связи с перенаправлением средств в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.

В ходе реконструкции часть сотрудников Белого дома «в связи с большими объемами площадей, которые требуют ремонта» переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца) в Трубниковском переулке (сейчас принадлежит Минэкономразвития), рассказали в пресс-службе, добавив, что сейчас выполняются первоочередные мероприятия, направленные на «предотвращение дальнейшего разрушения кровли, стилобата и подвальных помещений Дома правительства».

Реконструкция зданий другого органа власти — Госдумы — оценивалась в сумму более 4 млрд руб. Как сообщал «Коммерсантъ» в начале 2019 года, затраты на ремонт комплекса зданий на Охотном ряду из федерального бюджета выросли до 3,4 млрд руб. Еще около 1 млрд руб. предусматривалось из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном Ряду архитектурного памятника — палат Троекуровых — для двух комитетов нижней палаты парламента.

Что изменится в Доме правительства

Проектом запланированы реконструкция внутренних конструкций Белого дома и благоустройство прилегающей территории, сообщала Главгосэкспертиза, новое строительство и изменение ландшафта не предусмотрено. Общий архитектурный облик комплекса, его геометрические параметры, цветовое решение и материал отделки фасадов здания будут сохранены, указывали в ведомстве.

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В главной части Дома правительства (зона А) пройдет реконструкция Аванзала и Зала наград — c изменением интерьеров и материалов отделки.

Всего в планах предусмотрено реконструкция:

  • стилобатной (цокальной) части здания — 15904 кв. м,
  • подземных гаражей,
  • тепловых пунктов — 10273,9 кв. метра,
  • семиэтажной части кровли и 20-ти этажной части кровли — 4500 кв. метров,
  • главной лестницы — 820,6 кв. метра,
  • подпорных стен — 3870 кв. метров,
  • фасадов с заменой светопрозрачных конструкций и облицовки — 40409,3 кв. м,
  • инженерных систем и сетей здания.

Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства связана в первую очередь «с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования», подчеркнули в пресс-службе правительства, указав, что инженерные системы, которые эксплуатируются с момента ввода в эксплуатацию объекта (то есть с 1978 года), имеют существенный процент износа, а также технически и морально устарели.

Фото:Пресс-служба правительства Фото:Пресс-служба правительства Фото:Пресс-служба правительства Фото:Пресс-служба правительства Фото:Пресс-служба правительства Фото:Пресс-служба правительства
Фото: Пресс-служба правительства

Пресс-служба правительства предоставила РБК фото и видео проблемных участков Белого дома. 

Video

Строительство здания на Краснопресненской набережной, предназначенного для размещения государственных и представительных органов власти РСФСР,  велось по проекту архитектора Дмитрия Чечулина с 1965 по 1981 год.

С 1981 по 1993 год здание занимали Комитет народного контроля и Верховный Совет РСФСР. В 1991 году во время августовского путча здание стало центром сопротивления Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). Здание сильно пострадало во время путча 1993-го года, когда подверглось обстрелу из танков.

После конфликта 1993 года Белый дом был реконструирован. С 1994 года в нем располагается правительство России.

Общая площадь здания 173 347 кв. м (с учетом 23 этажей, в том числе технических подвалов и трех этажей флаговой башни).

Автор
Юлия Старостина
правительство бюджет Белый дом
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