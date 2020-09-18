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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 сентября

Число заболевших в мире превысило 30 млн, в России заболеваемость бьет двухмесячные рекорды, в аптеках появятся два препарата от COVID-19; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,091 млн человек (плюс 5905 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 195 человек (плюс 134 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 901,2 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Число суточных заражений в России растет шестой день подряд и остается рекордным с конца июля. 805 новых случаев заражения выявлено в Москве — максимум с конца июня.
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Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Роспотребнадзор предупредил, что у коронавируса есть все шансы стать сезонным заболеванием. Снижение количества летальных исходов и увеличение потенциала распространения коронавирусной инфекции может свидетельствовать об адаптации вируса к человеку, отметили в ведомстве.
  • В российских аптеках в продаже появятся два лекарства от COVID-19, которые помогают в борьбе с осложнениями, которые вызывает заболевание. Первым станет «Коронавир» от компании «Р-Фарм», со следующей недели можно будет также купить «Арепливир», который производит компания «Промомед».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве из-за коронавируса раньше обычного включат отопление, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Обычно тепло дают, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней держится на уровне плюс восемь градусов или ниже. Но в этом году власти не будут ждать «стандартного температурного режима», а включат отопление раньше, чтобы москвичи лучше себя чувствовали и не болели, сказал Собянин.
  • В Челябинской области от коронавируса умер мэр города Пласта и глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 29,7 млн, из них более 937 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились почти 30,2 млн человек, из них более 946 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,67 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,21 млн), на третьем — Бразилия (более 4,45 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 74 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Власти Австрии вновь ужесточили меры безопасности, призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу с 21 сентября, в Австрии будут ограничены контакты между людьми. В частности, запрещается проведение в закрытых помещениях свадеб и других праздников, в которых принимает участие более десяти человек. Исключение будет сделано только для похорон.
  • В Эстонии ввели запрет на ночную продажу алкоголя в стране, он вступит в силу с 26 сентября. Таким образом власти страны намерены бороться с проведением вечеринок. «Как мы видели, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя влияет на поведение людей, способствуя распространению вируса», — объяснил введение запрета премьер-министр страны Юри Ратас.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор
Юлия Сапронова
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