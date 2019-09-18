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Провайдер интернета в метро извинился за рассылку призывов спасать Россию
Пользователи приложения MT_Free получили множество уведомлений со странным текстом. В компании «МаксимаТелеком» заявили, что приложение взломано не было

Пассажиры метро Москвы и Санкт-Петербурга, использующие для подключения к сети Wi-Fi подземки приложение MT_Free от компании «МаксимаТелеком», получили 18 сентября на свои смартфоны push-уведомления с текстом «Йоу. Гай-гуй спасай Россию».

На присылку странных сообщений жалуются на странице Московского метро. «Ваше приложение для вайфая ведет себе сегодня не культурно», «Кто такой Гай-гуй и от кого он должен спасти Россию?», «У меня одного это уведомление сейчас беспрерывно приходит?», — интересуются пользователи.

Представители метрополитена на все жалобы отвечают однотипно — «За интернет в метро отвечает компания-провайдер @maximatelecom. Они уже в курсе и работают над этим». О рассылке push-уведомлений в метро Петербурга сообщила «Фонтанка».

В пресс-службе «МаксимаТелеком» РБК заявили, что приложение MT_FREE не было взломано. «Мы используем push-уведомления, чтобы информировать пользователей нашего приложения о наличии сети для их удобства. Часть наших пользователей сегодня получили бессмысленные сообщения через этот механизм. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем причины», — сказал представитель пресс-службы, отметив, что компания приносит извинения пользователям за доставленные неудобства.

В ответах на вопросы пользователей Twittera представители «МаксимаТелеком» заверяют, что несанкционированного доступа к приложению MT_Free со стороны третьих лиц не было.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: метрополитен
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