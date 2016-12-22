Samsung ответил на сообщения пользователей о случайной рассылке фото

В Samsung пообещали исправить ошибку, из-за которой смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus самостоятельно рассылали фотографии контактам в мессенджере Samsung Messages. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании.

«Мы знаем об отчетах по этому вопросу, наши технические команды изучают его. Обеспокоенным клиентам рекомендуем связаться с нами», — сообщили изданию в Samsung.

Ранее пользователи портала Reddit и форумов Samsung пожаловались, что их смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus стали рассылать фотографии без их ведома. Так, одна пользовательница сообщила об отправке фотографии подруге без ее ведома, другой пользователь рассказал, что устройство само отправило фото его жене.

Пользователи отметили, что техническая ошибка могла возникнуть из-за нового обновления оператора T-Mobile, в котором были добавлены расширенные функции для мессенджера, например, индикатор, показывающий, когда человек печатает сообщение. Но в компании заявили, что проблема случайной отправки фотографий не связана с прошедшим обновлением.