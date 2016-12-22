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Samsung ответил на сообщения пользователей о случайной рассылке фото
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Samsung ответил на сообщения пользователей о случайной рассылке фото
Технологии и медиа, 08:53
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Samsung ответил на сообщения пользователей о случайной рассылке фото

В Samsung пообещали исправить ошибку, из-за которой смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus самостоятельно рассылали фотографии контактам в мессенджере Samsung Messages. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании.

«Мы знаем об отчетах по этому вопросу, наши технические команды изучают его. Обеспокоенным клиентам рекомендуем связаться с нами», — сообщили изданию в Samsung.

Ранее пользователи портала Reddit и форумов Samsung пожаловались, что их смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus стали рассылать фотографии без их ведома. Так, одна пользовательница сообщила об отправке фотографии подруге без ее ведома, другой пользователь рассказал, что устройство само отправило фото его жене.

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Пользователи отметили, что техническая ошибка могла возникнуть из-за нового обновления оператора T-Mobile, в котором были добавлены расширенные функции для мессенджера, например, индикатор, показывающий, когда человек печатает сообщение. Но в компании заявили, что проблема случайной отправки фотографий не связана с прошедшим обновлением.

Теги: Samsung Galaxy , Интернет-мессенджеры , рассылка , фотографии
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