Maersk проверит способность Севморпути конкурировать с Суэцким каналом

В сентябре по Северному морскому пути должен пройти контейнеровоз компании Maersk. С помощью тестового рейса компания намерена проверить перспективы российской Арктики в качестве альтернативы Суэцкому каналу

Фото: Asger Ladefoged / Ritzau Scanpix / Reuters

Датская компания Maersk, мировой лидер на рынке контейнерных перевозок, в ближайшее время организует тестовый рейс контейнеровоза по Северному морскому пути, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление представителя компании.

Задачей рейса будет проверка возможности использовать путь, проходящий в водах российской Арктики в качестве альтернативы торговому пути из Азии в Европу, проходящему через Суэцкий канал. «Пробный проход позволит нам изучить возможность контейнерных перевозок по Северному морскому пути и собрать необходимые данные», — заявили в компании. Грузом судна станет замороженная рыба, отдельные грузы общего назначения и прочая замороженная продукция.

Вместе с тем в Maersk подчеркнули, что пока нет повода говорить о реальной возможности использования Севморпути в качестве «коммерчески выгодной альтернативы» южному маршруту транзита.

По данным издания High North News, ссылающегося на источники в компании, она планирует запустить по маршруту из Владивостока в Санкт-Петербург среднего размера контейнеровоз Venta Maersk, способный перевозить 3,6 тыс. стандартизированных контейнеров. Длина судна составляет 200 м, ширина — 35 м.

Разрешение на плавание было выдано администрацией Северного морского пути (организация, подведомственная Федеральному агентству морского и речного транспорта) 24 июля. Как следует из разрешения (*pdf), срок, в который должен быть совершен рейс, укладывается в период с 1 по 20 сентября.

Как отмечает FT, возможность коммерческого использования СМП открывается по мере потепления климата, которое решает проблему ледяного барьера на пути кораблей. Этим летом на отдельных участках СМП температура воздуха днем достигала необычно высокого показателя в 30 градусов Цельсия. При этом использование северного транзита может сократить время в пути для грузовых судов на срок до двух недель.

По итогам 2017 года объем транзитных перевозок по Севморпути составил 194 тыс. т. При этом через Суэцкий канал по итогам 2017 года прошло транзитом 1,041 млрд т грузов, что более чем в 5 тыс. раз больше транзита по Севморпути. Всего в прошлом году по Севморпути прошло 29 транзитных рейсов (включая десять рейсов в балласте). При этом число судов, прошедших за тот же период Суэцкий канал, составляет 17,5 тыс.

В майском указе Владимир Путин поставил перед правительством задачу увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т. Этот показатель в 13 раз меньше соответствующих объемов грузоперевозки по Суэцкому каналу.

Эксперт Ариль Мо, работающий в институте Фритьофа Нансена в Норвегии, также скептически оценил перспективы СМП в качестве альтернативы Суэцкому каналу. «Существует множество препятствий для организации крупномасштабных контейнерных перевозок через Арктику. Вдоль маршрута нет потенциальных рынков сбыта, вы не можете использовать его круглогодично. Также на СМП сохраняются ограничения по размеру судов, что имеет решающее значение для экономии за счет масштаба перевозок», — пояснил он FT.