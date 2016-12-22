ОАК и «ИрАэро» заключили контракт на поставку первого серийного МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и авиакомпания «ИрАэро» (базируется в Иркутске) подписали контракт на поставку первого серийного самолета МС-21 иркутскому авиаперевозчику. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко во время оглашения послания законодательному собранию. Соответствующее послание опубликовано на сайте правительства Иркутской области.

«Первый серийно построенный самолет будет работать в Иркутской области. Соответствующий контракт уже подписан с авиакомпанией «ИрАэро», — заявил Левченко.

К настоящему времени собраны два образца МС-21. «Второй летный экземпляр среднемагистрального самолета MC-21 проходит этап наземных испытаний на летной станции и будет подключен к программе испытаний в мае месяце», — пояснил Левченко, добавив, что согласно графику изготавливаются детали на первые пять серийных самолетов.

К 2020 году планируется выпустить 10 самолетов, к 2023-му — 35, а на 2025–2026 годы назначен выход на максимальный объем.

В марте представитель Иркутского авиационного завода заявил, что испытания второго опытного самолета МС-21-300 пройдут в апреле, а летные — в мае.

Первый самолет MC-21 прошел испытания в мае 2017 года. Полет продолжался 30 минут и проходил на высоте 1000 м при скорости 300 км/ч. Первый полет МС-21 прошел в ноябре того же года в районе подмосковного Жуковского, он длился более трех часов.

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения, который вмещает 211 пассажиров. По своим летно-техническим характеристикам и экономичности он превосходит аналоги. Лайнер создан ПАО «Корпорация «Иркут» при участии ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.​Яковлева» (входят в состав ОАК).