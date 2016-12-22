Власти рассказали о расходах на разработку лайнера МС-21

До 2025 года на создание среднемагистрального лайнера МС-21 будет потрачено 465 млрд руб., заявил вице-премьер Юрий Борисов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Борисов отметил, что уже в 2020 году планируется начать поставки самолетов. В настоящее время составлен стартовый портфель из 175 заказов, по которым получены авансы. Отмечается, что 50% машин поставят отечественным авиаперевозчикам. Всего планируется построить около 870 самолетов.

В июне 2017 года сообщалось, что на разработку самолета потратили около 245 млрд руб. Каталожная цена самолета составляет $91 млн.​​



МС-21-300 — пассажирский среднемагистральный самолет нового поколения, способный перевозить 211 пассажиров. Машина должна заменить советские «Яки», «Ту» и «Илы». Самолет создается корпорацией «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С.​Яковлева (входят в состав Объединенной авиастроительной компании, ОАК). В мае 2017 года первый экземпляр МС-21 впервые поднялся в воздух. К 2020 году планируется собрать 10 самолетов, к 2023 году — 35, а с 2025 года начать массовое производство.