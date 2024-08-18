Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии из-за жары

Глава правления «Укрэнерго» предупредил, что на следующей неделе украинцев ждут «новое испытание жарой» и «дефицит энергии в системе из-за роста потребления». Замминистра энергетики не исключила введения графиков отключений света

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Компания «Укрэнерго» предупредила украинцев об отключениях электроэнергии в понедельник, 19 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале оператора.

«Завтра, 19 августа, с 17:00 до 21:00, будет применяться одна очередь отключений. В другие часы — без ограничений», — говорится в сообщении.

Когда облэнерго применяет одну очередь графиков отключений — это четыре часа ограничений в сутки, две очереди — восемь часов, три очереди — 12 часов, четыре очереди — более 12 часов, поясняет «Экономическая правда».

«Экономическая правда» отмечает, что график ограничения потребления электроэнергии вводится впервые с 29 июля.

Оператор связал ограничения с увеличением потребления электричества из-за жары.

18 августа замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук не исключила введения графиков отключений света на следующей неделе из-за жаркой погоды. «На сегодня ограничений не предвидится, но со следующей недели будем действовать по ситуации. Для того чтобы сбалансировать систему, есть вероятность применения на следующей неделе графиков отключений. Поэтому мы просим бытовых потребителей: понимаем, что будет жаркая погода, но все-таки стараться экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы — утром и в вечерние часы», — сказала она в эфире телемарафона, ее слова цитирует УНИАН.

Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что на следующей неделе украинцев ждут «новое испытание жарой» и «дефицит энергии в системе из-за роста потребления». «Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важно для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей», — отметил он. По его словам, на этой неделе диспетчерский центр «Укрэнерго» фиксировал дефицит электроэнергии лишь вечером, «на следующей неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток».