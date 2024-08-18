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Снимавшаяся с Делоном российская актриса назвала его смерть трагедией

Снимавшаяся с Аленом Делоном актриса Белохвостикова назвала его смерть трагедией
Ален Делон умер в своем доме на 89-м году жизни. Его коллега по фильму «Тегеран-43» вспомнила в беседе с РБК, каким был французский актер, с которой они дружили несколько десятилетий, и как прошла их последняя встреча в Москве
Ален Делон и&nbsp;Наталия Белохвостикова, Москва, 2012 г.
Ален Делон и Наталия Белохвостикова, Москва, 2012 г. (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Российскую актрису Наталию Белохвостикову с французским актером Аленом Делоном связывала долгая дружба, они были знакомы около 50 лет. «Он был огромной частью моей жизни, моей судьбы», — рассказала РБК актриса, которая сыграла вместе с Делоном в фильме «Тегеран-43».

«Он был уникален, для меня он как космос. Да, для многих он безумно красив, но для меня он прежде всего очень добрый, мудрый, смешливый человек, с которым легко и радостно. Помню, как он приезжал в Москву и радовался снегу, как ребенок... Это просто частичка моей жизни, поэтому сегодня для меня огромная потеря, страшная трагедия... Я пока не могу осознать, что произошло», — сказала Белохвостикова.

Снимавшаяся с Делоном российская актриса назвала его смерть трагедией
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Делон предельно выкладывался на съемочной площадке и не позволял себе ошибаться, а когда однажды допустил промашку, «потом весь серый ходил, места себе не находил», продолжила она. Белохвостикова отметила, что в последние годы они виделись редко. В последний раз их встреча произошла несколько лет назад в Москве, когда Белохвостикова вручала Делону приз «Легенда». Актер прилетел в Россию после операции на сердце.

«Ему было тяжело, я поддерживала его, как могла. И вот мы вышли на сцену... И он преобразился! Эти 20 минут на сцене, под светом софитов, перед тысячным залом, были настоящим счастьем! Он ожил, шутил, был весел, раздавал комплименты... Это был последний раз, когда я видела его таким... Потом пандемия, и встретиться нам так и не удалось», — добавила Белохвостикова.

«Душа самурая и внешность героя-любовника»: Ален Делон
Фотогалерея 

Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. Он скончался в своем доме во Франции в окружении семьи.

Наиболее известны картины с его участием «Самурай» (1967), «Борсалино» (1970), «Двое в городе» (1970), «Зорро» (1975), «Мсье Кляйн» (1976), «Любовь Свана» (1983).

Белохвостикова работала с Делоном над детективным фильмом «Тегеран-43» (1980), в котором французский артист сыграл одну из главных ролей. Фильм создали три киностудии — «Мосфильм», Mediterranee Cinema и Pro Dis Film. В СССР на него было продано около 100 млн билетов. В центре сюжета — тегеранская конференция с участием Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, на которой готовилось покушение на лидеров стран. Основное действие картины разворачивается в 1970-е годы.

В 2017 году Делон объявил о завершении кинокарьеры. «Я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме», — объяснил он. Затем он несколько раз высказывался о нежелании жить дальше и об интересе к процедуре эвтаназии.

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