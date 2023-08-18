Правительство утвердило календарь праздничных и выходных дней в 2024 году

Правительство утвердило календарь выходных и праздников на следующий год

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января; майские выходные дни разбиты на две части: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перенос выходных дней в 2024 году, сообщается в телеграм-канале правительства.

Власти перенесли праздничные дни с 6 и 7 января, которые в новом году выпадают на выходные, на 10 мая и 31 декабря соответственно. Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней: с 31 декабря по 8 января.

Календарь выходных и праздничных дней на 2024 год на основе проекта постановления

Календарь выходных и праздничных дней на 2024 год на основе проекта постановления

Также нерабочими в 2024 году будут:

23 — 25 февраля (пятница, суббота, воскресенье);

8 — 10 марта (пятница, суббота, воскресенье);

28 апреля — 1 мая (воскресенье, понедельник, вторник, среда);

9 — 12 мая (четверг, пятница, суббота, воскресенье);

12 июня (среда);

3 — 4 ноября (воскресенье, понедельник). Суббота, 2 ноября, будет рабочей;

29 — 31 декабря (воскресенье, понедельник, вторник). Суббота, 28 декабря, будет рабочей.

Сделать новогодние праздники десятидневными, а майские разделить на два периода ранее предложил Минтруд. С еще одной инициативой — о переносе четырех новогодних выходных на весну — выступала думская фракция «Новые люди»: парламентарии заявили, что длинные зимние праздники — это «скука, переедание, а нередко и травмы», а майские выходные нужны, чтобы «сажать картошку на даче и жарить шашлык на природе».

В этом году новогодние каникулы длились с 1 по 8 января, а в мае россияне отдыхали 1, 6 и 9 числа. Из оставшихся в 2023 году праздничных выходных — День народного единства 4–6 ноября и 31 декабря, которое выпадает на воскресенье.